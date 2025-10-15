Сегодня 15 октября 2025
Honor показала концепт Robot Phone — сма...
Новости Hardware
Honor показала концепт Robot Phone — смартфон с «живой» камерой на механической руке

В рамках онлайн-презентации новых флагманов Magic8 компания Honor представила концепт смартфона под названием Robot Phone. Главной особенностью устройства является камера, закреплённая на складывающемся механическом манипуляторе. Камера с помощью ИИ способна самостоятельно разворачиваться и вести съёмку в любом направлении, открывая новые возможности для выбора ракурсов.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Пока устройство существует только как концепт в виде компьютерной графики, сообщает The Verge. Его корпус выглядит довольно широким по сравнению с обычными смартфонами, а на задней панели вместо логотипа бренда нанесена греческая буква альфа, символизирующая корпоративную стратегию Honor Alpha Plan по превращению своей компании в ведущего поставщика ИИ-экосистем.

Основная камера смартфона может подниматься для съёмки селфи, издавая при этом мультяшные звуки, а также перемещаться в различные позиции, что делает его более продвинутым преемником таких устройств, как Asus Zenfone 6 2019 года. Внешне механизм напоминает миниатюрную камеру на стабилизаторе, подобную той, что используется в DJI Osmo Pocket.

В компании заявили, что видят в Robot Phone не просто инструмент, а эмоционального компаньона, который, подобно роботу, способен чувствовать, адаптироваться и автономно развиваться, обогащая жизнь своих владельцев. Более подробно о концепте станет известно на Всемирном мобильном конгрессе следующей весной, где его, возможно, покажут уже не как виртуальный концепт, а как физическое устройство.

Источник:

