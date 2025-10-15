Сегодня 15 октября 2025
Honor представила самый мощный Android-планшет — 13,3-дюймовый MagicPad 3 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Honor представила в Китае флагманский планшет MagicPad 3 Pro. Новинка предлагает новейшую аппаратную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, большой и яркий дисплей, ёмкую батарею с быстрой зарядкой и довольно продвинутые для планшета камеры.

Источник изображений: Honor

Устройство предлагает большой 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 3200 × 2136 пикселей, поддержкой частоты обновления 165 Гц, пиковой яркостью 1100 кд/м² и сертификацией IMAX Enhanced и HDR Vivid. Сзади у планшета расположена 13-Мп камера с автофокусом и оптикой f/2.0, а также вспомогательная 2-Мп макрокамера с оптикой f/2.4. Спереди расположился глазок 9-Мп селфи-камеры с фиксированным фокусом и оптикой f/2.2.

В основе устройства используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленный по 3-нм техпроцессу. В его состав входят два производительных ядра с частотой 4,6 ГГц, шесть энергоэффективных ядер с частотой 3,62 ГГц и графический ускоритель Adreno 840. Honor MagicPad 3 Pro предлагает 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти. За отвод тепла от компонентов отвечает система охлаждения Phantom Engine 3.0 с испарительной камерой.

Планшет оснащён батареей ёмкостью 12 450 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. В состав Honor MagicPad 3 Pro также входит фирменный вспомогательный процессор Honor E2, отвечающий за энергоэффективность устройства. В работе ему помогает ИИ-система Honor Dujiangyan AI. Для новинки также заявлена поддержка реверсивной проводной зарядки мощностью 23 Вт.

Honor MagicPad 3 Pro работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10. Производитель отмечает у устройства наличие восьми динамиков с поддержкой пространственного звука, трёх микрофонов, а также поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 6.0.

Размеры устройства — 293,88 × 201,38 × 5,79 мм, вес составляет 595 граммов. Планшет доступен в белом (Moon Shadow White), сером (Starry Sky Gray) и золотом (Floating Gold) цветах. Цены в Китае следующие:

  • MagicPad 3 Pro 12/256 Гбайт — 3799 юаней (около $532);
  • MagicPad 3 Pro 12/512 Гбайт — 4399 юаней (около $616);
  • MagicPad 3 Pro 16/512 Гбайт — 4699 юаней (около $658).

Устройство уже доступно для предзаказа. Поставки начнутся 23 октября.

honor, планшет, snapdragon 8 elite gen 5
