Gigabyte представила геймерские ноутбуки...
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18

Gigabyte представила игровые ноутбуки нового поколения. Модели Gaming A16 Pro и Gaming A18 войдут в линейку игровых ноутбуков компании 2025 года. Тайваньский производитель заявил, что новинки сочетают в себе высокую производительность, портативность и интеллектуальные возможности, реализованные на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

Ноутбуки Gaming A16 Pro и A18 могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы. Несмотря на то что новинки оснащены графическими ускорителями Nvidia GeForce RTX 5080 и фирменным помощником на базе искусственного интеллекта GiMate AI, они способны работать без подзарядки до 12 часов. Ноутбуки ориентированы на геймеров, но также подходят для работы, поскольку справляются с выполнением разного рода задач с применением ИИ-алгоритмов, в том числе связанных с созданием мультимедийного контента.

По данным Gigabyte, ИИ-помощник GiMate делает возможным взаимодействие с устройством посредством голосовых команд. С его помощью можно корректировать настройки профилей охлаждения, режимов конфиденциальности и даже менять уровень производительности графического ускорителя, не отрываясь от игрового процесса или работы над творческими проектами. Оба ноутбука поддерживают технологии Nvidia DLSS 4, Nvidia Studio и Nvidia NIM для оптимизации работы видеокарты и решения задач с помощью нейросетей.

Новые игровые ноутбуки Gigabyte оснащаются дисплеями WQXGA с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Реализована поддержка пространственного звука Dolby Atmos. Среди других особенностей — обновлённая клавиатура с немного увеличенными колпачками и ходом клавиш 1,7 мм.

Gaming A16 Pro — наиболее компактный из двух новинок. Толщина его корпуса менее 20 мм, а вес — 2,3 кг. Для терморегулирования используется система охлаждения WindForce Infinity EX. Gaming A18 оснащён более крупным 18-дюймовым дисплеем, что делает его более подходящим для игр и творческой работы. Ноутбук выполнен в корпусе толщиной 20 мм и оснащён эффективной системой охлаждения с объёмными вентиляционными отверстиями на корпусе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
