Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike

Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition в компактном 65-% формфакторе и специальном оформлении, созданном в сотрудничестве с послом бренда и профессиональным игроком в Counter-Strike Матьё «ZywOo» Эрбо. Технически клавиатура ничем не отличается от обычной модели Falchion Ace HFX, выпущенной в прошлом году.

Falchion Ace HFX ZywOo Edition оснащена магнитными переключателями ROG HFX с ресурсом 100 млн нажатий. Они дополнены технологией Rapid Trigger, которая обеспечивает мгновенный сброс переключателя при движении вверх, увеличивая потенциал стрейфа при минимальных усилиях. Для плавного хода клавиш шток и нижний корпус переключателя изготовлены из пластика POM, а верхняя часть — из поликарбоната. Кроме того, конструкция штока со стенками повышает стабильность и защищает от пыли.

В режиме Speed Tap система, обнаружив ввод двух клавиш (например, A и D), отдаёт приоритет последнему вводу и автоматически отпускает предыдущий. Это означает, что нажатие двух противоположных клавиш направления в шутерах от первого лица больше не заставит персонажа остановиться. Вместо этого смена направления теперь происходит мгновенно при отпускании предыдущей клавиши, исключая временной зазор для контр-стрейфа и обеспечивая точное прицеливание каждый раз. Переключатели имеют регулируемый диапазон срабатывания от 0,1 до 4,0 мм. Изменение точки активации можно выполнить с помощью многофункциональной кнопки и сенсорной панели или через программное обеспечение Gear Link.

Как и оригинал, версия Falchion Ace HFX ZywOo Edition поддерживает частоту опроса 8000 Гц, обеспечивая время отклика 0,125 мс — до восьми раз быстрее, чем у клавиатур конкурентов. Пять демпфирующих слоёв — два из пористого материала PORON и три из силикона — поглощают вибрации от нажатий клавиш и обеспечивают более мягкие ощущения при печати. Falchion Ace HFX ZywOo Edition оснащена двумя портами USB-C по обеим сторонам задней кромки, что позволяет подключать два ПК одновременно и быстро переключаться между ними. Кроме того, клавиатура имеет две пары ножек, обеспечивающих три эргономичных угла наклона для комфортного положения рук во время игры или работы.

В комплект поставки клавиатуры входит чехол, который защищает Falchion Ace HFX ZywOo Edition от пыли, когда она не используется. Его также можно разместить под клавиатурой в качестве подставки.