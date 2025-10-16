Стартап с российскими корнями XPANCEO показал новые прототипы умных контактных линз — от дополненной реальности до биомониторинга

Имеющая российские корни компания XPANCEO на проходящей в эти дни в Дубае выставке GITEX Global 2025 представила шесть прототипов «умных» контактных линз. Обновлённые и новые линзы продемонстрировали значительный прогресс в технологиях дополненной реальности (AR) и биосенсорике, подчёркивая потенциал контактных линз как компактного и незаметного устройства для интеграции цифровых возможностей в повседневную жизнь.

На своём стенде компания акцентировала внимание на практических приложениях — от интерактивных визуальных интерфейсов до мониторинга здоровья, показывая, как предельно минималистичные решения в виде контактных линз могут в корне изменить пользовательский опыт взаимодействия с дополненной реальностью.

Среди представленных прототипов выделяется интерактивная смарт-контактная линза для AR-приложений, оснащённая микродисплеем и внешним набором сенсоров для ориентации в пространстве и отслеживания позиции пользователя. Устройство обеспечивает контекстно-зависимые AR-образы, предоставляя пользователю полезную информацию в зависимости от направления взгляда — от курсов валют до данных о ближайших объектах.

Дополняет демонстрацию голографическая смарт-контактная линза с внешним блоком в виде шлема, предназначенная для экстремальных условий, где использование очков затруднено. Линза получает питание и данные беспроводным способом от встроенного в шлем блока. Это один из примеров того, как контактные линзы могут трансформировать дополненную реальность в сложных сценариях.

Также компания представила три интересных прототипа, демонстрирующих прорыв в биосенсорике, встроенной в линзы. Среди них — смарт-контактная линза для отслеживания показателей здоровья, которая включает миниатюрный сенсор для определения уровня глюкозы в слёзной жидкости с беспроводной передачей данных на смартфон. Подобные технологии применяются в компактных глюкометрах, но XPANCEO удалось вместить их в невероятно малый объём контактной линзы.

За связь, питание и обработку данных отвечает компактный внешний блок-компаньон, обеспечивающий энергоэффективную беспроводную передачу сигнала и повышающий эффективность антенны линзы втрое по сравнению с традиционными решениями. Кроме того, линза с интегрированной микробатареей демонстрирует автономное управление питанием, используя самую маленькую серийную батарею с возможностью «бесшовной» инкапсуляции и перезарядки.

Расширяя возможности биосенсорики, компания также показала смарт-контактную линзу с сенсором внутриглазного давления (IOP), которая гарантирует медицинскую точность измерений благодаря оптическому узору, реагирующему на изменения давления внутри глаза без влияния на зрение. С помощью ИИ-приложения, обученного на более чем 10 000 реальных измерениях, пользователи могут мгновенно оценивать давление в глазах, что революционизирует мониторинг глаукомы.

Летом компания привлекла новые инвестиции в размере $250 млн и имеет все шансы довести свои разработки до коммерческого уровня.