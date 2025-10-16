Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Asus представила игровую клавиатуру Azot...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила игровую клавиатуру Azoth 96 HE с магнитными переключателями, OLED-экраном и частотой опроса 8000 Гц

Компания Asus пополнила серию игровых клавиатур ROG Azoth моделью Azoth 96 HE. Новинка может похвастаться множеством улучшений по сравнению с другими моделями серии. Она предлагает новую раскладку с 96-процентным форматом для большей универсальности, магнитные переключатели ROG HFX V2 и частоту опроса до 8000 Гц.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Клавиатура оснащена 1,47-дюймовым полноцветным сенсорным OLED-экраном и трёхпозиционным переключателем для настройки точек срабатывания и других параметров. Дисплей отображает важную информацию о клавиатуре и системе и идентичен экрану флагманской модели Azoth Extreme.

Вместо переключателей ROG NX, используемых в других моделях серии ROG Azoth, модель Azoth 96 HE оснащена магнитными переключателями ROG HFX V2 с возможностью горячей замены и датчиком Холла ROG. Ход срабатывания переключателей можно настраивать в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм с шагом 0,01 мм для более точного отклика. Компания заявляет, что каждая клавиатура проходит многоэтапную калибровку на этапе производства, в ходе которой точно регистрируется ход каждой клавиши. Эти данные используются в алгоритме для улучшенного управления и обеспечения стабильной, точной (с минимальным допуском) и сверхбыстрой работы технологии Rapid Trigger.

Azoth 96 HE поддерживает одновременное подключение до пяти устройств через беспроводную технологию ROG SpeedNova 8K, проводное подключение по USB и Bluetooth. Она обеспечивает частоту опроса 8000 Гц как в беспроводном, так и в проводном режиме ROG SpeedNova 8K без необходимости использования усилителя.

Azoth 96 HE обеспечивает мягкость печати благодаря использованию четырёх слоёв демпфирующего материала PORON, накладок из IXPE и силикона, которые поглощают вибрации при срабатывании переключателей. Мягкость прокладки можно регулировать, заменяя под ней демпфирующие слои.

Металлическая отделка верхней части Azoth 96 HE придаёт клавиатуре премиальный вид. Геймеры могут дополнительно персонализировать клавиатуру с помощью уникальных полупрозрачных колпачков клавиш с маркировкой ROG.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены
Logitech представила беспроводную клавиатуру, которая заряжается от лампочки — Signature Slim Solar Plus K980
Представлено цифровое перо Logitech Muse для гарнитуры Apple Vision Pro за $130
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев
Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь Wireless Mouse 3 с тихими клавишами за $15
Теги: игровая клавиатура, asus rog
игровая клавиатура, asus rog
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
VK Tech запустил сервис виртуальных карт GPU 5 мин.
Безумный кооперативный симулятор Kaiju Cleaner Simulator предложит очищать улицы от трупов гигантских монстров 49 мин.
Карточный роглайт «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышел на консолях 2 ч.
«Интересно и не душно»: разработчики «Земского собора» рассказали, как улучшили стелс по сравнению со «Смутой» 2 ч.
Postgres Professional вышла на рынок аналитических СУБД в России с продуктом Tengri Data 3 ч.
Meta снова переманила ключевого инженера Apple — он отвечал за развитие Siri и ИИ 3 ч.
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы 4 ч.
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты 4 ч.
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение» 4 ч.
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно» 4 ч.
Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike 3 мин.
В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25 13 мин.
NVIDIA поможет Starcloud отправить в космос первый ИИ-спутник с H100 32 мин.
Honor представила сверхпрочные смарт-часы Watch 5 Pro с функцией измерения артериального давления 2 ч.
АЭК: производство оптоволоконных кабелей в России упало на четверть 2 ч.
SpaceX рассказала о спутниках Starlink V3, которые будут раздавать пользователям гигабитный интернет 3 ч.
Samsung получит первый литограф ASML для техпроцессов тоньше 2 нм до конца текущего года 3 ч.
Унификация, стандартизация, совместимость: Google призвала создавать взаимозаменяемые компоненты для ИИ ЦОД 3 ч.
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999 4 ч.
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу 4 ч.