Asus представила игровую клавиатуру Azoth 96 HE с магнитными переключателями, OLED-экраном и частотой опроса 8000 Гц

Компания Asus пополнила серию игровых клавиатур ROG Azoth моделью Azoth 96 HE. Новинка может похвастаться множеством улучшений по сравнению с другими моделями серии. Она предлагает новую раскладку с 96-процентным форматом для большей универсальности, магнитные переключатели ROG HFX V2 и частоту опроса до 8000 Гц.

Клавиатура оснащена 1,47-дюймовым полноцветным сенсорным OLED-экраном и трёхпозиционным переключателем для настройки точек срабатывания и других параметров. Дисплей отображает важную информацию о клавиатуре и системе и идентичен экрану флагманской модели Azoth Extreme.

Вместо переключателей ROG NX, используемых в других моделях серии ROG Azoth, модель Azoth 96 HE оснащена магнитными переключателями ROG HFX V2 с возможностью горячей замены и датчиком Холла ROG. Ход срабатывания переключателей можно настраивать в диапазоне от 0,1 до 3,5 мм с шагом 0,01 мм для более точного отклика. Компания заявляет, что каждая клавиатура проходит многоэтапную калибровку на этапе производства, в ходе которой точно регистрируется ход каждой клавиши. Эти данные используются в алгоритме для улучшенного управления и обеспечения стабильной, точной (с минимальным допуском) и сверхбыстрой работы технологии Rapid Trigger.

Azoth 96 HE поддерживает одновременное подключение до пяти устройств через беспроводную технологию ROG SpeedNova 8K, проводное подключение по USB и Bluetooth. Она обеспечивает частоту опроса 8000 Гц как в беспроводном, так и в проводном режиме ROG SpeedNova 8K без необходимости использования усилителя.

Azoth 96 HE обеспечивает мягкость печати благодаря использованию четырёх слоёв демпфирующего материала PORON, накладок из IXPE и силикона, которые поглощают вибрации при срабатывании переключателей. Мягкость прокладки можно регулировать, заменяя под ней демпфирующие слои.

Металлическая отделка верхней части Azoth 96 HE придаёт клавиатуре премиальный вид. Геймеры могут дополнительно персонализировать клавиатуру с помощью уникальных полупрозрачных колпачков клавиш с маркировкой ROG.