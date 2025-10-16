Компания Oppo представила смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro. Новинки отличаются мощными камерами, созданными в сотрудничестве с известным брендом Hasselblad, ёмкими аккумуляторами и повышенной защитой от влаги и пыли.

Обе модели базируются на новом чипе MediaTek Dimensity 9500, который, как сообщается, имеет на 32 % более быстрый центральный процессор по сравнению с предыдущим поколением, на 33 % более быстрый графический ускоритель и на 111 % более производительный нейронный процессор (NPU).

Обе модели оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1800 кд/м² с пиковым значением 3600 кд/м² в режиме «На улице». Минимальная яркость может снижаться до 1 кд/м², что удобно при использовании смартфона ночью.

Диагональ экрана Oppo Find X9 такая же, как у предшественника — 6,59 дюйма. При этом ёмкость батареи значительно увеличилась и составляет 7025 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также обратную зарядку мощностью 10 Вт.

В свою очередь, Oppo Find X9 Pro оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В отличие от предыдущего поколения, обе модели получили встроенные в экран ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев вместо оптических. Батарея ёмкостью 7500 мА·ч поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную — на 50 Вт и обратную — на 10 Вт. Как заявляет Oppo, после пяти лет использования аккумулятор сохранит не менее 80 % первоначальной ёмкости.

Основная камера модели Oppo Find X9 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-828 с матрицей размером 1/1,28 дюйма и 7-элементным объективом с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения (OIS). Рядом с ней размещена 200-мегапиксельная телефотокамера Hasselblad с сенсором размером 1/1,56 дюйма, калибровкой на уровне пикселей и технологией DCG-HDR, а также сертифицированным Hasselblad 70-мм перископическим объективом с диафрагмой f/2,1 и гибридной оптической стабилизацией изображения (Prism Hybrid OIS) с активным оптическим выравниванием (Active Optical Alignment). Их дополняет 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей.

У смартфона Oppo Find X9 на задней панели установлена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором LYT-808 размером 1/1,4 дюйма и объективом с диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией изображения. Её дополняет 50-мегапиксельный перископический модуль на базе сенсора LYT-600 размером 1/1,95 дюйма с объективом с диафрагмой f/2,6 и оптической стабилизацией, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с сенсором Samsung JN5 размером 1/2,75 дюйма и объективом f/2,0 с автофокусом. Разрешение фронтальной камеры — 32 мегапикселя.

Смартфоны серии Oppo Find X9 поставляются с ОС ColorOS 16 на базе Android 16 с поддержкой Google Gemini и пакетом ИИ-функций. Oppo обещает пять обновлений ОС и в общей сложности шесть лет выпуска обновлений безопасности. Обе модели обладают защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP66, IP68 и IP69.

Стоимость Oppo Find X9 в Китае начинается с $620 за версию с 12/256 Гбайт памяти, а цена Oppo Find X9 Pro с такой же конфигурацией составляет $745.