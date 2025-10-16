Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только

Компания OnePlus объявила о выходе платформы OxygenOS 16 на базе Android 16, главным улучшением в которой стала полная интеграция фирменного ИИ-инструмента Mind Space с помощником Google Gemini. Ранее Mind Space позволял сохранять только обычные скриншоты для их последующего анализа искусственным интеллектом. Теперь же можно сохранять длинные, прокручиваемые скриншоты и добавлять 60-секундные голосовые заметки.

Источник изображения: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Как сообщает The Verge, ключевым новшеством стало тесное сотрудничество с Google, в результате которого Gemini получил способность выполнять задачи на основе информации, полученной от Mind Space. К примеру, сохранив несколько скриншотов с отелями и вариантами перелёта, можно попросить Gemini составить детальный маршрут путешествия, основанный именно на этих данных.

Помимо работы с ИИ, в OxygenOS 16 появилась значительно более гибкая кастомизация экрана блокировки — примерно как в iOS 16 у Apple. Были улучшены и возможности подключения к другим устройствам: теперь через приложение O Plus Connect можно одним касанием делиться фотографиями между смартфонами Oppo и iPhone, подключаться к Apple Watch для базовой синхронизации уведомлений, а также удалённо управлять как компьютерами Mac, так и ПК под управлением Windows.

Дополнительно заявлены более плавная работа системы, улучшенная анимация и визуальный эффект Optical Light в отдельных элементах интерфейса, отдалённо напоминающий Liquid Glass от Apple. Большинство изменений в OxygenOS 16 совпадают с обновлениями в ColorOS 16 от Oppo, на базе которого он разработан. Сам ColorOS 16 был представлен одновременно с флагманскими смартфонами Find X9.

Открытая бета-версия OxygenOS 16 станет доступна уже 17 октября, а официальный релиз состоится одновременно с выходом OnePlus 15, после чего обновление поступит и на более ранние модели устройств. В ноябре свежая платформа появится на смартфонах серий OpenPlus 13 и 12, а также некоторых других. Пользователям OnePlus 11 придётся подождать до декабря, а OnePlus 10 — до первого квартала будущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения
OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех
«Огромное влияние в огромных масштабах»: Илон Маск рассказал о Macrohard — будущем конкуренте Microsoft
Microsoft завтра анонсирует «нечто важное» для Windows
Теги: oneplus, google gemini, oxygenos
oneplus, google gemini, oxygenos
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
Nothing рассказала, кто мешает появлению магнитной зарядки в Android-смартфонах
«Вы балуете нас, милорд»: ремастер Stronghold Crusader получил крупное контентное обновление и первое дополнение
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 36 мин.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 2 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя больше года после релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила демоверсию, причём временную 3 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 3 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 4 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 4 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 4 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 5 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 5 ч.
VK Tech запустил сервис виртуальных карт GPU 5 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 2 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 2 ч.
Анонсированы смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro — камеры Hasselblad, чипы Dimensity 9500, ёмкие батареи и цена от $620 2 ч.
Россияне чаще всего покупают дешёвые «ноунеймовые» смарт-часы и браслеты 5 ч.
Pegatron представила ИИ-сервер AS501-4A1-16I1 с СЖО и 16 ускорителями AMD Instinct MI355X 5 ч.
Asus представила игровую клавиатуру Azoth 96 HE с магнитными переключателями, OLED-экраном и частотой опроса 8000 Гц 5 ч.
Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки 5 ч.
Стартап с российскими корнями XPANCEO показал новые прототипы умных контактных линз — от дополненной реальности до биомониторинга 5 ч.
Asus представила клавиатуру Falchion Ace HFX ZywOo Edition для фанатов Counter-Strike 5 ч.
В США выпустят памятную однодолларовую монету со Стивом Джобсом за $13,25 6 ч.