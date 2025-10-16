OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только

Компания OnePlus объявила о выходе платформы OxygenOS 16 на базе Android 16, главным улучшением в которой стала полная интеграция фирменного ИИ-инструмента Mind Space с помощником Google Gemini. Ранее Mind Space позволял сохранять только обычные скриншоты для их последующего анализа искусственным интеллектом. Теперь же можно сохранять длинные, прокручиваемые скриншоты и добавлять 60-секундные голосовые заметки.

Как сообщает The Verge, ключевым новшеством стало тесное сотрудничество с Google, в результате которого Gemini получил способность выполнять задачи на основе информации, полученной от Mind Space. К примеру, сохранив несколько скриншотов с отелями и вариантами перелёта, можно попросить Gemini составить детальный маршрут путешествия, основанный именно на этих данных.

Помимо работы с ИИ, в OxygenOS 16 появилась значительно более гибкая кастомизация экрана блокировки — примерно как в iOS 16 у Apple. Были улучшены и возможности подключения к другим устройствам: теперь через приложение O Plus Connect можно одним касанием делиться фотографиями между смартфонами Oppo и iPhone, подключаться к Apple Watch для базовой синхронизации уведомлений, а также удалённо управлять как компьютерами Mac, так и ПК под управлением Windows.

Дополнительно заявлены более плавная работа системы, улучшенная анимация и визуальный эффект Optical Light в отдельных элементах интерфейса, отдалённо напоминающий Liquid Glass от Apple. Большинство изменений в OxygenOS 16 совпадают с обновлениями в ColorOS 16 от Oppo, на базе которого он разработан. Сам ColorOS 16 был представлен одновременно с флагманскими смартфонами Find X9.

Открытая бета-версия OxygenOS 16 станет доступна уже 17 октября, а официальный релиз состоится одновременно с выходом OnePlus 15, после чего обновление поступит и на более ранние модели устройств. В ноябре свежая платформа появится на смартфонах серий OpenPlus 13 и 12, а также некоторых других. Пользователям OnePlus 11 придётся подождать до декабря, а OnePlus 10 — до первого квартала будущего года.