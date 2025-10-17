Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире

Компания Vertu представила смартфон Agent Q на мероприятии в лондонском универмаге Harrods, который символизирует «возвращение к духовному дому Vertu — вершине роскоши, теперь сочетающейся с революционными инновациями». Цена новинки пока неизвестна, но купить её будет непросто, поскольку продажа будет осуществляться только в одном месте — Harrods, самом известном универмаге Лондона.

Agent Q оснащён 6,02-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство базируется на чипсете Snapdragon 8 Elite (версия Supreme с повышенной производительностью) в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт либо 1 Тбайт встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5565 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт.

Смартфон получил основную 50-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения (OIS), фокусным расстоянием 35 мм и переменной диафрагмой f/1,59–4,0. Её дополняет сверхширокоугольная камера с 50-мегапиксельным сенсором OmniVision OV50D размером 1/2,88 дюйма с функцией супермакросъёмки на расстоянии 2,5 см и углом обзора 122°. Также система камер включает 64-мегапиксельную телефотокамеру с сенсором OmniVision OV64B, 2-кратным оптическим зумом и OIS. Для селфи предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера.

Agent Q оснащён двумя стереодинамиками с поддержкой технологии пространственного звучания DTS:X Ultra. Также сообщается о специальном чипе аппаратного шифрования и предоставлении 10 Тбайт облачного хранилища при покупке.

Согласно пресс-релизу, в Agent Q клавиша Ruby Key, которая обеспечивала прежде доступ к эксклюзивным услугам, возродилась в виде Ruby Talk — нажатие на неё активирует «AIGS — распределённую сеть из более чем 200 специализированных агентов, готовых выполнять команды». Иными словами, службу консьержей Vertu заменили ИИ-агенты. Впрочем, пользователи по-прежнему смогут обращаться к человеку-консьержу в круглосуточном режиме, если ИИ вдруг подведёт.

Для отделки Agent Q использовалась «безупречная крокодиловая кожа». Смартфон «украшен отсеком для SIM-карты в форме крыла сокола и усовершенствованным швейцарским шарниром, 320 собранными вручную компонентами, U-образной бесшовной формой, толстым золотым покрытием и керамической подушкой». Компания подчеркнула, что «это не дизайн» — «это церемония».