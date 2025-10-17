Сегодня 17 октября 2025
Maxsun представила компактную плату с изнаночным разъёмом для видеокарт — MS-Terminator B850 BKB WiFi

Компания MaxSun представила материнскую плату MS-Terminator B850 BKB WiFi формата Mini-ITX, предназначенную для процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. Особенность новинки заключается в том, что её разъём PCIe 5.0 x16 расположен на изнанке. Такой же особенностью обладает ранее выпущенная плата Terminator B760 BKB D5 WiFi для процессоров Intel.

Источник изображений: MaxSun

Благодаря разъёму PCIe, размещённому с обратной стороны, материнская плата не только избавляет от необходимости оставлять достаточно свободного пространства спереди, но и предотвращает провисание видеокарты, поскольку предусматривает её вертикальную установку. Кроме того, в этом случае для монтажа GPU требуется корпус меньшей глубины.

Плата оснащена двумя разъёмами DIMM для памяти DDR5 с поддержкой установки до 96 Гбайт ОЗУ. Также предусмотрены разъём PCIe x4 и два слота под NVMe-накопители — один спереди, другой сзади.

Новинка поддерживает Wi-Fi 6E и оснащена 2,5-Гбит сетевым адаптером. В набор внешних разъёмов входят HDMI, DisplayPort и несколько портов USB, включая USB 3.2 Gen2 Type-C (20 Гбит/с).

Источники:

Теги: maxsun, материнская плата, mini-itx, amd b850
