Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлены первые в мире смартфоны с а...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены первые в мире смартфоны с активным жидкостным кулером и не только — геймерские Redmagic 11 Pro и Pro+

Бренд Redmagic, дочернее предприятие Nubia, представил игровые смартфоны Redmagic 11 Pro и 11 Pro+, отличающиеся производительными чипами и ёмкими аккумуляторами. Серия Redmagic 11 Pro официально одобрена для использования в профессиональных киберспортивных соревнованиях, включая такие игры, как Arena Breakout и League of Legends Mobile.

Источник изображений: GSMArena.com

Источник изображений: GSMArena.com

Как сообщает производитель, благодаря активной воздушно-жидкостной системе охлаждения в смартфонах серии Redmagic 11 Pro решена одна из самых серьёзных проблем высокопроизводительных игровых смартфонов, связанная с нагревом, что позволяет обеспечить плавный и бесперебойный игровой процесс с максимальной производительностью даже в самых интенсивных игровых сессиях.

В системе используется фторированная жидкость, применяемая в СЖО для ИИ-серверов, обеспечивая стабильную работу при температуре от –60°C до 108°C, оставаясь при этом полностью непроводящей. Инновационная технология сверхнизкотемпературного склеивания, керамический микронасос толщиной 0,85 мм и запатентованные амортизирующие материалы гарантируют надёжную циркуляцию жидкости.

Воздушное охлаждение обеспечивается с помощью водонепроницаемого вентилятора Turbo Fan 4.0, вращающегося со скоростью 24 000 об/мин, работающего в тандеме с системой 4D Cooler VC и технологией Liquid Metal 3.0. Сочетание воздушной и жидкостной систем позволяет повысить эффективность охлаждения в 1,5 раза и поддерживать максимальную производительность смартфонов даже во время длительных и высокоинтенсивных игровых сессий.

Обе модели базируются на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5T и флеш-накопителем формата UFS 4.1 Pro. По словам компании, благодаря оптимизации Energy Cube 3.0, устройства достигают результатов в бенчмарке AnTuTu, превышающих 4,358 млн баллов, а в реальных играх демонстрирует стабильную частоту кадров.

Источник изображения: Redmagic

Источник изображения: Redmagic

Графический движок Ultra Graphics Engine 3.0 в сочетании с чипом RedCore R4 собственной разработки позволяет масштабировать воспроизведение более 200 игр с разрешением до 2K при частоте обновления 144 Гц. Интеграция с популярными играми, такими как Arena Breakout, позволяет использовать полноэкранный режим, а трассировка лучей — обеспечить визуальные эффекты и «захватывающий» игровой процесс.

Аккумулятор Redmagic 11 Pro ёмкостью 8000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, гарантируя бесперебойную игру в течение длительного времени. Технология байпасной зарядки позволяет геймерам играть даже во время зарядки. У модели Redmagic 11 Pro+ ёмкость аккумулятора немного меньше — 7500 мА·ч, но мощность проводной зарядки выше — 120 Вт, а также поддерживается беспроводная — 80 Вт.

Смартфоны оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Сенсорный чип Synaptics с частотой дискретизации 3000 Гц обеспечивает частоту считывания одновременных касаний экрана несколькими пальцами на уровне 360 Гц. В сочетании с MagicTouch 3.0 система предотвращает ошибочные касания, гарантирует отсутствие прерываний и обеспечивает быструю обратную связь даже при касании потными пальцами.

Технология Full-Screen 2.0 обеспечивает отсутствие выемки в экране для камеры и соотношение площади дисплея к поверхности фронтальной панели на уровне 95,3 %. В экран встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. Также сообщается о Star Shield Eye Protection 2.0 — усовершенствованной системе защиты зрения, которая использует датчики внешнего освещения на базе ИИ для динамической регулировки яркости и цветовой температуры, снижая нагрузку на глаза и обеспечивая комфортный просмотр в течение длительных игровых сеансов.

Для управления игрой предусмотрены плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц, обеспечивающие отклик на уровне миллисекунд.

Фото- и видеосъёмку можно осуществлять с помощью основной 50-мегапиксельной камеры, дополненной 50-мегапиксельной камерой с широкоугольной оптикой. Разрешение подэкранной фронтальной камеры — 16 мегапикселей.

Спецификации смартфона также включают 3,5-мм аудиоразъём, чип NFC, стереодинамики, три микрофона, поддержку Wi-Fi 7 и водостойкость согласно стандарту IPX8. Смартфоны работают под управлением RedMagic OS 11 с набором ИИ-функций. Толщина корпуса устройств составляет 8,9 мм, вес — 230 г.

Цена Redmagic 11 Pro составляет 4999 юаней ($700) за версию с 12/256 Гбайт памяти и 5699 юаней ($800) за версию с 16/512 Гбайт памяти. Стоимость Redmagic 11 Pro+ с 12/256 Гбайт памяти составляет 5699 юаней ($800).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro
Анонсированы смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro — камеры Hasselblad, чипы Dimensity 9500, ёмкие батареи и цена от $620
Теги: redmagic, игровой смартфон, nubia
redmagic, игровой смартфон, nubia
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.