Представлены первые в мире смартфоны с активным жидкостным кулером и не только — геймерские Redmagic 11 Pro и Pro+

Бренд Redmagic, дочернее предприятие Nubia, представил игровые смартфоны Redmagic 11 Pro и 11 Pro+, отличающиеся производительными чипами и ёмкими аккумуляторами. Серия Redmagic 11 Pro официально одобрена для использования в профессиональных киберспортивных соревнованиях, включая такие игры, как Arena Breakout и League of Legends Mobile.

Как сообщает производитель, благодаря активной воздушно-жидкостной системе охлаждения в смартфонах серии Redmagic 11 Pro решена одна из самых серьёзных проблем высокопроизводительных игровых смартфонов, связанная с нагревом, что позволяет обеспечить плавный и бесперебойный игровой процесс с максимальной производительностью даже в самых интенсивных игровых сессиях.

В системе используется фторированная жидкость, применяемая в СЖО для ИИ-серверов, обеспечивая стабильную работу при температуре от –60°C до 108°C, оставаясь при этом полностью непроводящей. Инновационная технология сверхнизкотемпературного склеивания, керамический микронасос толщиной 0,85 мм и запатентованные амортизирующие материалы гарантируют надёжную циркуляцию жидкости.

Воздушное охлаждение обеспечивается с помощью водонепроницаемого вентилятора Turbo Fan 4.0, вращающегося со скоростью 24 000 об/мин, работающего в тандеме с системой 4D Cooler VC и технологией Liquid Metal 3.0. Сочетание воздушной и жидкостной систем позволяет повысить эффективность охлаждения в 1,5 раза и поддерживать максимальную производительность смартфонов даже во время длительных и высокоинтенсивных игровых сессий.

Обе модели базируются на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5T и флеш-накопителем формата UFS 4.1 Pro. По словам компании, благодаря оптимизации Energy Cube 3.0, устройства достигают результатов в бенчмарке AnTuTu, превышающих 4,358 млн баллов, а в реальных играх демонстрирует стабильную частоту кадров.

Графический движок Ultra Graphics Engine 3.0 в сочетании с чипом RedCore R4 собственной разработки позволяет масштабировать воспроизведение более 200 игр с разрешением до 2K при частоте обновления 144 Гц. Интеграция с популярными играми, такими как Arena Breakout, позволяет использовать полноэкранный режим, а трассировка лучей — обеспечить визуальные эффекты и «захватывающий» игровой процесс.

Аккумулятор Redmagic 11 Pro ёмкостью 8000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, гарантируя бесперебойную игру в течение длительного времени. Технология байпасной зарядки позволяет геймерам играть даже во время зарядки. У модели Redmagic 11 Pro+ ёмкость аккумулятора немного меньше — 7500 мА·ч, но мощность проводной зарядки выше — 120 Вт, а также поддерживается беспроводная — 80 Вт.

Смартфоны оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Сенсорный чип Synaptics с частотой дискретизации 3000 Гц обеспечивает частоту считывания одновременных касаний экрана несколькими пальцами на уровне 360 Гц. В сочетании с MagicTouch 3.0 система предотвращает ошибочные касания, гарантирует отсутствие прерываний и обеспечивает быструю обратную связь даже при касании потными пальцами.

Технология Full-Screen 2.0 обеспечивает отсутствие выемки в экране для камеры и соотношение площади дисплея к поверхности фронтальной панели на уровне 95,3 %. В экран встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. Также сообщается о Star Shield Eye Protection 2.0 — усовершенствованной системе защиты зрения, которая использует датчики внешнего освещения на базе ИИ для динамической регулировки яркости и цветовой температуры, снижая нагрузку на глаза и обеспечивая комфортный просмотр в течение длительных игровых сеансов.

Для управления игрой предусмотрены плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц, обеспечивающие отклик на уровне миллисекунд.

Фото- и видеосъёмку можно осуществлять с помощью основной 50-мегапиксельной камеры, дополненной 50-мегапиксельной камерой с широкоугольной оптикой. Разрешение подэкранной фронтальной камеры — 16 мегапикселей.

Спецификации смартфона также включают 3,5-мм аудиоразъём, чип NFC, стереодинамики, три микрофона, поддержку Wi-Fi 7 и водостойкость согласно стандарту IPX8. Смартфоны работают под управлением RedMagic OS 11 с набором ИИ-функций. Толщина корпуса устройств составляет 8,9 мм, вес — 230 г.

Цена Redmagic 11 Pro составляет 4999 юаней ($700) за версию с 12/256 Гбайт памяти и 5699 юаней ($800) за версию с 16/512 Гбайт памяти. Стоимость Redmagic 11 Pro+ с 12/256 Гбайт памяти составляет 5699 юаней ($800).