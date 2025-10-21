Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется

Компания realme не стесняется выпускать сразу по два обновления своих модельных рядов в год – уже сегодня в Китае будут представлены realme GT 8 и realme GT 8 Pro после вышедшего в конце прошлого года realme GT 7 Pro и, уже этим летом, realme GT 7. Подобная участь коснулась и ключевой для бренда (сделавшего себе имя на бюджетных смартфонах и моделях среднего класса) номерной серии. Про realme 14 Pro+ (и его младшую версию realme 14 5G) мы говорили весной, а уже в октябре «расчехляем» realme 15 Pro (и его младшие версии).

Здесь я хотел написать о том, что realme несколько сократила число сущностей, сделав свой модельный ряд менее запутанным, но это все-таки не совсем так. Да, версии Pro+ теперь нет, realme 15 Pro – старший смартфон в своей серии. Но одновременно с ним выпущены и realme 15 (5G), и realme 15T – гаджет попроще, но со сравнимыми в целом характеристиками и схожим дизайном. Также появилась и специальная коллекционная версия realme 15 Pro Game of Thrones Edition – о ней писал мой коллега Андрей Созинов, которому посчастливилось побывать на презентации необычного смартфона.

Мы же здесь говорим о стандартном realme 15 Pro, по характеристикам, впрочем, идентичном коллекционному. Ключевые особенности смартфона: свежий чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, как раз и способный в плане мощи вывести устройство на новый уровень, изобилие Quad Bayer-сенсоров (два используются в тыльных камерах, один – во фронтальной), защита от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, очень «быстрый» дисплей (144 Гц) и кремний-углеродная батарея емкостью 7000 мА⋅ч. Есть и другие интересные детали – мы постараемся все охватить в своем материале.

realme 15 Pro realme 14 Pro+ HONOR 400 Xiaomi Redmi 14 Pro+ 5G HUAWEI nova 14 Дисплей 6,8 дюйма, OLED, 2800 × 1280 точек, 453 ppi; 144 Гц 6,83 дюйма, OLED, 2800 × 1272 точек, 450 ppi; 120 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки, 460 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2712 × 1220 точек, 446 ppi; 120 Гц 6,7 дюйма, OLED,

2412 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц Защитное стекло Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Нет информации Corning Gorilla Glass Victus 2 Нет информации Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 8000: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A77, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A77, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Adreno 722 Adreno 710 Adreno 720 Adreno 710 [По неофициальной информации] ARM Mali-G610 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C Нет USB Type-C Нет Слот для карты памяти Нет Нет USB Type-C Нет USB Type-C SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны не уточняются Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 Только для китайской версии Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.4 5.2 5.4 5.4 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,0 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, две светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Тройной модуль: 50 + 50 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,7 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + трехкратный зум), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном и телефотомодулях, три светодиодные вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на телефотомодуле, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, с автофокусом, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 20 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт⋅ч (6000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 19,42 Вт·ч (5110 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 120 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Размер 162,3 × 76,2 × 7,7 мм 163,5 × 77,3 × 8/8,3 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 162,5 × 74,7 × 8,8 мм 161,7 × 75,5 × 7,2 мм Масса 187 граммов 194/196 граммов 184 грамма 205/210 граммов 192 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69 IP68/IP69 IP65/IP66 IP68 IP65 Операционная система Android 15, оболочка realme UI 6.0 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 14, оболочка HyperOS EMUI 14 Актуальная цена От 39 999 рублей От 34 299 рублей От 39 990 рублей От 40 990 рублей От 39 999 рублей

Сохранять ключевую фишку realme 14 Pro+ в новой модели производитель не стал – корпус realme 15 Pro не меняет цвет в зависимости от окружающей температуры. При этом, как минимум на мой вкус, новый смартфон стал намного красивее предшественника, сохранив в значительной мере его черты при этом.

Обводы никак не поменялись – у realme 15 Pro не слишком актуальные, но все еще визуально делающие корпус тоньше и изящнее черты: изогнутые грани, что спереди, что сзади. До экрана-«водопада» дело не доходит, но фанатам плоских панелей в любом случае может не понравиться.

При этом гаджет получился тонким и изящным не только визуально, но и по физическим характеристикам. Его толщина составляет 7,7 мм (против 8 мм у предшественника), а вес сократился до 187 граммов (со 194 граммов прежде). Это, в любом случае, крупный гаджет – еще бы, с экраном диагональю 6,8 дюйма, но для подобного формата он достаточно удобен. Ну и карман оторвать не норовит своим весом.

Задняя панель, как и у предшественника, облицована пластиком, искусно замаскированным под стекло и получившим интересную мраморную фактуру. Материал при этом гладкий, глянцевый, так что отсылки к полированному мрамору выглядят естественно. Подчеркивает эффект «дорого-богато» и золотистая окантовка объективов камер, чей блок выглядит особенно стильно благодаря тому, что каждый элемент выступает над корпусом индивидуально, а не в рамках общего островка. Смотрится эффектно и оригинально, пусть даже встречается такое решение не первый раз. Грани, к слову, даром что тоже пластиковые, выкрашены в тон окантовке объективов, мимикрируя тем самым под металл.

Впрочем, «мраморной» оказывается только белая версия realme 15 Pro, которая как раз и попала к нам на тестирование. Зеленый же вариант смартфона получил стандартную матовую поверхность. Наверняка она менее скользкая, что глобально удобнее, но смотрится не так здорово.

Но один интересный элемент останется в любом случае – светодиодная панель Pulse Light, окаймляющая один из объективов. Она может мерцать в такт музыке, мигать при поступающих звонках, сообщать об уведомлениях и так далее. Можно просто включить диод на постоянной основе, если вы любите привлекать лишнее внимание и предпочитаете чаще заряжать смартфон.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69 – то есть выдерживает не просто погружение на небольшой срок на глубину до полутора метров, но и попадание струй воды под давлением. Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 7i – не элитным, но достаточно прочным и «жестким», так просто расцарапать его не выйдет.

Функциональные элементы понятные: мини-джека нет, зато есть прорезь для вывода разговорного динамика на верхнюю грань и сразу три микрофона. Аппаратные клавиши – справа. Помимо того самого кольца Pulse Light отмечаем наличие сразу двух вспышек на островке камер.

В комплекте со смартфоном есть чехол из матового и фактурного, но все же прозрачного силикона. Он скрывает фактуру корпуса смартфона, но сам по себе смотрится очень неплохо.

realme 15 Pro работает на базе ОС Android 15 с программной оболочкой realme UI 6.0. Очень любопытно, что смартфоны бренда до сих пор не перешли на Android 16 со свежей оболочкой собственного сочинения. С этим же программным наполнением мы отлично знакомы по большинству смартфонов бренда, начиная еще с прошлогоднего realme GT 7 Pro.

Интерфейс оболочки realme UI 6.0 на смартфоне realme 15 Pro

По поводу интерфейса и базовых приложений мне почти нечего сказать нового. Вполне современная оболочка с хорошей функциональностью для управления смартфоном и богатыми опциями персонализации внешнего вида. Недостатки realme UI тоже очевидны: перегруженность предустановленными приложениями и серьезный акцент на них в главном рабочем экране. К примеру, приложения, которые вы устанавливаете самостоятельно, автоматом уходят в общий список (вызываемый смахиванием от нижнего края экрана), а вот выбранные смартфоном появляются на рабочем столе. Также есть некоторые вопросы к базовому удобству системных функций – к примеру, клавиатура, используемая по умолчанию, в темном режиме недостаточно контрастна, клавиши сливаются с фоном. Таких огрехов, на самом деле, немного, но они есть, в том числе и с переводом в некоторых местах.

ИИ-функциональность смартфона realme 15 Pro

Из свежего отметим расширенную ИИ-функциональность. Во-первых, на экран блокировки выведен помощник Google, он вызывается смахиванием от левого нижнего угла экрана – где обычно находится фонарик. Отметим, что это не Gemini, а базовый помощник Google, так что он одновременно ограничен по своим возможностям, но и колдовать с настройками DNS-серверов для его запуска не придется. Во-вторых, Gemini тоже имеется – к нему доступ можно получить при продолжительном нажатии на кнопку питания (но придется поколдовать в настройках, чтобы все работало). В-третьих, улучшена работа с ИИ-обработкой изображений – помощник в этом отношении научился распознавать текстовые команды (поданные как голосом, так и при помощи клавиатуры), вроде «дорисуй на фотографии автомобиль», «убери все с фона» или «перекрась одежду»: на самом деле, репертуар почти не ограничен. И это очень удобно, правда, работает сама система обработки изображений посредственно: например, удаляет объекты с фона она с серьезными ошибками, а добавляет что-то на картинку очень грубо.

Отметим, что система весьма легкая (занимает в памяти только 10,2 Гбайт) и быстрая. Цикл поддержки средний – обещают до трех лет системных обновлений.

Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном, для него используется оптический сенсор, который не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, но в остальном работает качественно: шустро и с хорошим процентом успешных срабатываний. Правда, как обычно на относительно недорогих смартфон, расположен он близко к нижней кромке экрана, приходится либо придерживать гаджет второй рукой, чтобы до него дотянуться, либо перехватывать его в одной руке. При этом есть тактильный отклик не только при неудачном срабатывании сканера, но также и при подтверждении удачного срабатывания. Продублировать дактилоскопический сенсор можно при помощи системы распознавания лица, которая работает на основе обычной фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В realme 15 Pro установлен OLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2800 × 1280 точек. Плотность — 453 ppi, для смартфона среднего класса это превосходный показатель, в нем куда более распространены панели с Full HD-разрешением.

Частота обновления экрана высокая — вплоть до кажущихся эпичными 144 Гц, но такой уровень зафиксировать в каком-либо приложении практически невозможно. Да, в играх частота подрастает, но у меня не получилось зафиксировать уровень выше 90 Гц. Тоже отлично, в играх далеко не каждый смартфон способен работать с повышенной частотой обновления дисплея (а это хорошо чувствуется и помогает в игровом процессе), но 144 герца остаются скорее маркетинговой зоной притяжения, нежели реально рабочей частотой. Добавлю, что тут стоит не LTPO-матрица, так что частота меняется в шаге между 60, 90 и (как правило) 120 Гц – не во всех приложениях, но в целом все относительно корректно. С мерцанием у экрана realme 15 Pro нет никаких проблем: заявленная частота ШИМ-затемнения составляет 4608 Гц.

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке (замер проводится при искусственном свете ламп накаливания) составил 966 кд/м2. Для того, чтобы добиться такого уровня в статике, нужно активировать специальный параметр «повышенная яркость» в настройках. Пиковая яркость заявлена совсем запредельная – 6500 кд/м2. Не думаю, что она достижима хоть при каких-то условиях, отличных от лабораторных, но для того, чтобы экран уверенно себя проявлял на солнце, достаточно и той тысячи кандел, фиксируемых «в статике». Так что экран действительно очень яркий, смартфоном комфортно пользоваться в любых условиях, ну стандарту HDR10+ он уверенно соответствует. Добавлю, что поддерживается глубина цвета в 10 бит.

В настройках дисплея помимо смены частоты можно изменить размер и тип шрифтов, установить и отрегулировать темную или светлую тему интерфейса (или настроить таймер их включения). Естественно, можно регулировать яркость (или включить автоматическую ее настройку — работает она здесь относительно корректно; про режим «повышенной яркости» я упоминал выше. Цветопередача дисплея регулируется. Есть четыре основные предустановки: «Яркий» (она выставлена по умолчанию), «Естественный», «Кинематографический» и… «Яркий»! Нет, это не опечатка, тут правда два «ярких» режима – очевидно, трудности перевода, про которые, в частности, я упоминал выше. Есть и два дополнительных режима цветопередачи, в которых дисплей подстраивается под конкретное выбранное цветовое пространство, sRGB или DCI-P3. Я измерил цветопередачу экрана realme 15 Pro в режиме «Яркий», «Естественный» и в формате подстройки под пространство DCI-P3.

В режиме «Яркий» цветовое пространство соответствует охвату DCI-P3 c минимальным смещением. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы — 2,18, кривые стабильны. Цветовая температура близка к эталону — 6 500-7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,16 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «Естественный» цветовой охват сужается до пространства sRGB, а цвета теплеют, оказываясь уже четко на эталонном уровне (6 500 К). Гамма никак не меняется, а среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker уже входит в границы нормы – 2,76.

В режиме DCI-P3, по факту, цветопередача не отличается от той, что мы видели в режиме «Яркий». Охват тот же, в районе P3, но со смещением, средняя гамма составляет 2,18, температура идентична, а среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker — 3,19. Обращаться к паре «профессиональных» режимов цветопередачи в данном случае я не вижу смысла – экран себя в них ведет себя примерно как со стандартными пресетами, дублируя, соответственно, «естественный» и «яркий» режимы. В любом случае, дисплей realme 15 Pro стоит признать настроенным нормально.

В realme 15 Pro используются стереодинамики — в паре с выделенным и расположенным на нижней грани работает разговорный, причем звук с него при необходимости выводится на верхнюю грань (для этого там предусмотрена прорезь), благодаря чему улучшается его позиционирование. Мини-джека нет, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth (LDAC, aptX, aptX HD). Bluetooth – версии 5.4, до v6.0 «номерной» смартфон realme пока не дорос в классовом плане.

В realme 15 Pro установлена свежая аппаратная платформа среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Она была представлена в мае этого года, но до этого момента нам в реальной жизни еще не встречалась. Что ж, приятно познакомиться!

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 получила восемь модифицированных ядер Kryo: пять на базе ARM Cortex-A720 (одно — частотой 2,8 ГГц и четыре частотой 2,4 ГГц) и три на базе ARM Cortex-A520 (частотой 1,84 ГГц). Бросается в глаза, что тут всего три энергоэффективных ядра и пять производительных, что, в теории, может создать дисбаланс в энергопотреблении платформы. Забегая вперед, скажу – этого не происходит.

За графику отвечает подсистема Adreno 722 тактовой частотой 1,15 ГГц. Набор инструкций — ARMv9-A. Технологический процесс — 4 нм (TSMC). Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5 и накопителей стандарта UFS 4.0.

Архитектурно изменений относительно Snapdragon 7s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 – самых массовых платформ среднего класса, на которых, в частности, строились предшественники realme 15 Pro, не так много. Но вот прирост в производительности весьма серьезный – по сравнению с realme 14 Pro+ мы видим прибавку от 10 до 20% в чисто вычислительных задачах и до 80% в графических. Большинство конкурентов realme 15 Pro в тестах также кладет на лопатки, на что и делается упор в продвижении смартфона. Есть, правда, несколько «но» в лице чисто игрового Infinix GT 30 Pro (результаты его тестирования мы приводить не стали – это смартфон совсем иной категории) и IQOO Neo 10. Последний как раз конкурирует с realme 15 Pro напрямую – он заметно проще по ряду потребительских параметров (вроде камер или экрана), но значительно мощнее. Так что по чистой производительности realme 15 Pro достаточно хорош, но не отрывается прямо-таки от всех смартфонов, представленных в ценовой категории «до 45 тысяч рублей». Что касается чисто потребительского проявления этой мощи, то мы видим, что любые игры на нем будут запускать, но вот 120 кадров в секунду в соревновательных проектах у меня от гаджета добиться не получилось, только 90 кадров в секунду максимум – и то с понижением графики (в CoD Mobile, например) до минимального уровня (даже не среднего, как у флагманов или субфлагманов). В требовательных графически проектах, вроде Genshin Impact, cмартфону удается держать стабильные 60 кадров в секунду.

Результаты синтетических тестов realme 15 Pro

Охлаждение у realme 15 Pro работает нормально – смартфон нагревается под нагрузкой, но не раскаляется до состояния, когда им уже некомфортно пользоваться. Выше 38°C даже при серьезной нагрузке температуру я не смог зафиксировать. Троттлинг имеется, но не самый выраженный – в каких-то ресурсных тестах рабочая частота понижается на 20%, в каких-то – не понижается вовсе. Вполне приемлемо.

realme 15 Pro предлагается с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти типа LPDRR5 с возможностью расширения за счет накопителя (можно «отъесть» до 14 дополнительных гигабайт). А вот увеличить объем постоянной памяти нельзя — слот для карточки отсутствует. Накопитель может быть емкостью от 128 до 512 Гбайт, причем стандарта UFS 3.1 – несмотря на аппаратную поддержку со стороны чипсета, быстрейшую память в данном случае не завезли. У нас на тесте побывала старшая версия смартфона – 12+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В realme 15 Pro есть как 4G-, так и 5G-модем. Все необходимые диапазоны LTE поддерживаются, для 5G мы видим тоже широкую поддержку (диапазоны есть в таблице характеристик). гаджете предусмотрено два слота для SIM-карт (стандарт nano-SIM). eSIM не поддерживается, но есть поддержка системы Oroaming, как бы заменяющей eSIM – если найдете способ закинуть туда денег, она может заменить виртуальную симку в зарубежных поездках.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (да, Wi-Fi 6 на месте, а вот Wi-Fi 7 нет), Bluetooth 5.4, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

Отличие от realme 14 Pro+, помимо экрана чуть поменьше и более свежей аппаратной платформы – упрощенный набор камер, без модуля, отвечающего за условный оптический зум. Здесь двойная камера – со стандартным и расширенным углами обзора. Но при этом обе отличаются от тех, что мы видели в предшественнике, причем в лучшую сторону.

В главном модуле использован сенсор Sony IMX896: 50 мегапикселей, габариты – 1/1,56" (отдельные пиксели размерами 1,0 мкм); он укомплектован оптикой эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и светосилой f/1,8, есть фазовый автофокус и оптическая стабилизация. Широкоугольная камера сделана на базе сенсора OmniVision OV50D: 50 мегапикселей, 1/2,88" (0,61 мкм). Оптика – с ЭФР 16 мм, светосилой ƒ/2,2, без автофокуса и стабилизации.

Ожидаемо, realme 15 Pro не обеспечивает нас россыпью доступных для съемки фокусных расстояний. В базе их всего три: расширенный угол обзора, стандартный угол обзора и двукратный «гибридный» зум, достигаемый за счет кропа от 50-мегапиксельной картинки с главного модуля.

На главную камеру realme 15 Pro снимает неплохо – но не скажу, что замечательно. С базовыми настройками (и цветовым профилем, выбранным по умолчанию – о них я скажу подробнее чуть ниже) картинка в условиях хорошего освещения кажется бледноватой, недостаточно насыщенной. При этом динамический диапазон не выдающийся (тени могут быть провалены), а детализация высокая, но при более подробном рассмотрении видно, что достигается эффект за счет повышения контурной резкости (то есть заметен «перешарп»). При этом ночью камера демонстрирует как раз хороший уровень: минимальный процент брака, неплохая цветопередача (хотя может и «желтить»), высокая резкость, пусть и с еще повысившимся эффектом «перешарпа».

Двукратный зум работает примерно так, как и ожидалось: общий стиль снимка сохраняется тот же, что и на главный модуль (цветопередача и плюс-минус тот же динамический диапазон), но ради сохранения деталей еще повышается контурная резкость. Ночью режим вполне применим – процент брака не вырастает, шумы не бросаются в глаза, а шумоподавление не убивает все детали. Хотя при ближайшем рассмотрении видно, что мелкие детали уже откровенно «дорисованы» при постобработке (очень характерная ИИ-штриховка).

Широкоугольная камера при достаточном освещении выдает весьма детализированную картинку – еще бы, при базовом разрешении сенсора в 50 мегапикселей (пусть и «ужатых» по умолчанию до 12,5 Мп, как и на всех Quad Bayer-модулях). При этом бывают огрехи в микрорезкости, небольшой смаз – и чем хуже освещение, тем чаще эти огрехи встречаются. Причем глобально снимки не выглядят смазанными, проблема проявляется только в деталях, которые видны при сильном приближении снимка или рассматривании его на большом экране. Ночью также становятся заметны шумы, а оптика заметно бликует, но модуль в любом случае применим при разных условиях освещения, что для широкоугольных камер на смартфонах среднего ценового диапазона встречается не так уж часто.

Добавлю, что баланс белого при изменении фокусного расстояния не меняется, как и общий характер цветопередачи.

Помимо дополнительных фильтров и всяких вариантов обработки картинки, доступных в том числе и постфактум в галерее можно выбрать один из двух профилей цветопередаче – очень распространенная сейчас опция. По умолчанию используется профиль «Яркие цвета», но в нем картинка мне как раз показалась бледноватой, словно бы перманентно переэкспонированной и недостаточно насыщенной. Второй профиль, «Четкий», слегка перебарщивает с контрастом, но при этом изображение смотрится более насыщенным и интересным.

Как обладатель сразу двух камер с Quad Bayer-сенсорами, realme 15 Pro предлагает снимать на них не только с разрешением по умолчанию (здесь — 12,5 Мп), но и с максимальным, с задействованием каждого субпикселя (50 Мп). Примеры — выше (со стандартным фокусным расстоянием и с расширенным углом обзора; с зумом не предлагается использовать высокое разрешение – обходится без интерполяции).

Есть специализированный ночной режим, который работает с тремя доступными фокусными расстояниями. Организован он стандартным способом: смартфон за какое-то время (в зависимости от освещенности процесс занимает от секунды до трех) делает некоторое количество снимков с различной экспозицией, объединяя их затем в один, «допиливая» его программно с применением технологий машинного обучения. Режим доступен в отдельной вкладке, но он также активируется по умолчанию при недостаточном освещении в базовом формате съемки, но с чуть меньшей «выдержкой», как правило — и, как следствие, меньшим эффектом. Правда, даже при активации специального режима «Ночь» эффект не то, чтобы будет бросаться в глаза – изображение становится более четким и насыщенным, с подтянутыми тенями, но разница со съемкой вообще без активации ночного режима не так уж значительна. Реально помогает он только при съемке в полной темноте, ночной город можно фотографировать без склейки.

Есть и свежий режим «Пейзаж с ИИ». В нем предлагается снимать пейзажные, как нетрудно догадаться, кадры с дополнительной помощью нейросетей – они искусственно «подтягивают» тени и насыщенность, но эффект не так уж выражен. Также, в теории, в этом режиме смартфон способен давать подсказки – вроде поправки горизонта, но я ни разу за время тестирования с рекомендациями не столкнулся.

Примеры съемки с ночными фильтрами

Примеры съемки с обычными фильтрами

Имеются фильтры, их количество постоянно расширяется – в частности, теперь есть сразу шесть вариантов симуляции пленки (раньше было три). Отдельно доступны и сценарии освещения, меняющие именно ощущение от света в кадре — их пять, из них два задействуют вспышку; для этих сценариев выделен отдельный значок на панели съемки. Они нужны в первую очередь для портретов. Есть и два варианта «звездных фильтров», работающих с источниками света в кадре, делающие из них или «звездочки», или «сердечки» - смотрится аляписто и неестественно. Также отметим четыре интеллектуальных сценария для съемки вечеринки, фейерверков, силуэтов на фоне заходящего солнца и концертов с ярким освещением. Ну и, наконец, имеются специальные фильтры для ночной съемки в количестве четырех штук. От отсутствия опций для специфической съемки realme 15 Pro, как можете видеть, не страдает.

При съемке портретов доступны два фокусных расстояния (пригодны для ростовых и поясных портретов), есть регулируемая по степени воздействия ретушь, настраиваемое размытие заднего плана. съемка доступна с тремя фокусными расстояниями. Помимо тех же фильтров внимание здесь привлекают как раз упомянутые «сценарии освещения», способные добавить портретам шарма при съемке с контровым светом, например. Но особенно пригодятся два «сценария», рассчитанных специально на съемку при искусственном свете или ночью. В realme 15 Pro установлены две вспышки – одна с холодным свечением, другая с теплым. Они по-разному сочетаются в зависимости от сценария, эффект очень интересный. Ночью портретам чуть не хватает детализации, но для мобильной съемки со вспышкой все равно результат впечатляет. Особенно отметим съемку в ночном лесу – помимо четко прорисованной модели есть вполне проработанный (и при этом художественно размытый) задний план. При дневном свете нет вопросов к детализации, но тон кожи (без использования фильтров) бледноват. Боке при этом приятное, резкость наводится корректно.

Интерфейс приложения камеры realme 15 Pro

Само по себе приложение то же, что мы видели и на других смартфонах бренда с realme UI 6.0: вполне привычная любому пользователю Android-смартфонов логику, только количество опций впечатляет, отчего местами могут разбегаться глаза: целый ряд фильтров и световых эффектов с правой стороны экрана съемки, малозаметная вкладка снизу, открывающая интеллектуальные сценарии, возможность поменять цветовой профиль (значок в верхнем ряду) и изобилие дополнительных режимов во вкладке «Еще»: например, «Улица», дублирующий полноценный «Профессиональный», но меньшим количеством опций; или режим «Сдвиг/Уклон», симулирующий оптику с эффектом tilt-shift; здорово реализованный режим астросъемки (фото и видео), замедленная и ускоренная видеосъемка и так далее.

Галерея снимков

realme 15 Pro может снимать видео в 4К с частотой до 60 кадров в секунду на главную камеру (в том числе с применением двукратного программного зума) и с частотой до 30 кадров в секунду (при любом разрешении) на широкоугольный модуль. Оптический стабилизатор доступен при съемке на главную камеру, электронная стабилизация есть при любом формате записи видео. Есть и усиленная стабилизация – она доступна при Full HD-разрешении, причем частоту можно выставить высокую, вплоть до 60 кадров в секунду. Во время съемки можно переключаться между камерами (в формате, где это доступно) при помощи значков на экране, а не виртуального ползунка. Что касается возможностей по съемке видео, стоит сказать о возможности снимать видео с искусственным боке или ретушью (в Full HD при 30 кадрах в секунду), фильтрах (в том же разрешении и с той же частотой). Качество съемки днем неплохое, хотя использовать зум я уже не рекомендую — смартфон очень пережимает изображение. А вот ночью или в темном помещении (в нашем случае на концерте) качество уже очень страдает – не хватает баланса между светами и тенями, картинка шумная и нечеткая. А вот звук пишется неплохо, недаром на смартфоне есть четыре микрофона.

Фронтальная камера в realme 15 Pro новая и весьма впечатляющая. Сенсор — тот же, что и на широкоугольном модуле: OmniVision OV50D разрешением 50 мегапикселей и габаритами 1/2,88" (0,61 мкм). Оптика – с ЭФР 22 мм, светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и стабилизации. Вспышки нет. При съемке доступны три фокусных расстояния, но двукратный зум исключается при активации портретного режима с искусственным размытием фона. Есть ретушь, тот же набор фильтров и сценариев освещения, что и при съемке на тыльный модуль. Качество – очень высокое, опций больше, чем у большинства конкурентов, а видео можно снимать с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду. В общем, фронтальная камера тут отличная, без всяких «но».

В realme 15 Pro установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В). Несмотря на преобладание требовательных ядер над энергоэффективным в аппаратной платформе и чрезвычайно яркий экран, с автономностью у смартфона все отлично. При рядовой нагрузке он способен продержать заряд до двух дней, а полный день может гарантировать при почти любых сценариях использования.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости (без активации «повышенной яркости») с включенным Wi-Fi realme 15 Pro продержался более 24 часов. Гроссмейстерская отметка в сутки взята!

В комплекте с realme 15 Pro идет зарядное устройство мощностью 80 Вт. Несмотря на огромную емкостью батареи, наполнить ее энергией полностью этот адаптер может чуть менее чем за час. Отличный показатель. А вот беспроводную зарядку «пятнашка» не получила, увы.

Сразу стоит сказать, что заявку на звание самого мощного смартфона в своем классе realme 15 Pro все-таки не оправдывает – мешает и сосед по концерну BBK (IQOO Neo 10), и игровые конкуренты (Infinix GT 30 Pro). Но это не слишком мешает восприятию модели как одной из лучших в своем классе.

Как минимум тут ничего не выбросили за борт ради возможности разместить максимально мощную аппаратную платформу за те же деньги. Тут очень яркий экран с 2К-разрешением, интересный дизайн, но без нелепых «игровых» ноток, очень неплохие камеры (хотя оптического зума и не хватает) и без всяких скидок и поправок превосходная автономность – при том, что смартфон получился достаточно тонким и легким. А мощности здесь вполне хватает – хотя ожидалось все же чуть большее.

Отдельной строкой отмечу качественную съемку портретов при слабом освещении благодаря двум вспышкам и интересным программным сценариям обработки и впечатляющую фронтальную камеру.

Достоинства:

симпатичный дизайн со спинкой с «мраморной» поверхностью (только в белом исполнении);

очень яркий AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 144 Гц и защитой от ШИМ;

весьма мощная аппаратная платформа, а корпус не перегревается;

достаточно высокое качество съемки на тыльные камеры, очень широкий набор функций для съемки (особенно для портретов);

отличная фронтальная камера;

превосходная автономность и быстрая зарядка;

стереодинамики;

влагозащита по стандарту IP68/IP69.

Недостатки: