Обзор смартфона HUAWEI nova 14: плоский красавец с крутыми камерами

Обычно, когда в своем маркетинге кто-то сосредотачивается на дизайне, это означает, что с начинкой что-то не так. У HUAWEI nova 14 дело с этим обстоит нормально – от HUAWEI nova 14 Pro смартфон отличается внешне очень серьезно: плоские грани и экран меньшей диагонали, корпус более тонкий и легкий. При этом внутренности довольно близки – да, аппаратная платформа не новая, а прошлогодняя, главная камера попроще (без изменяемой диафрагмы объектива) и с менее совершенным датчиком цветового спектра (при этом тут он тоже есть!), но глобально Pro и «обычная» nova похожи.

При этом HUAWEI nova 14 стоит на 15 тысяч рублей дешевле на старте – версию 12+256 Гбайт можно приобрести за 39 999 рублей. Способна ли она стать своего рода хитом в среднем ценовом сегменте и нет ли у нее проблем, не заметных при беглом знакомстве?

HUAWEI nova 14 HUAWEI nova 14 Pro HONOR 400 Xiaomi Redmi 14 Pro+ 5G realme 14 Pro+ Дисплей 6,7 дюйма, OLED,

2412 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точек, 447 ppi; 120 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки, 460 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2712 × 1220 точек, 446 ppi; 120 Гц 6,83 дюйма, OLED, 2800 × 1272 точек, 450 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Kunlun Glass Нет информации Corning Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass 7i Процессор [По неофициальной информации] Kirin 8000: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A77, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A77, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 8020: восемь ядер (1 × главное ядро, частота 2,28 ГГц + 3 × средние ядра, частота 2,05 ГГц + 4 × энергоэффективные ядра, частота 1,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,5 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] ARM Mali-G610 [По неофициальной информации] Maleoon 920 Adreno 720 Adreno 710 Adreno 810 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 512 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 /900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 /2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G Только для китайской версии Только для китайской версии SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.4 5.4 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на телефотомодуле, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,4-4,0 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,7 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + трехкратный зум), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном и телефотомодулях, три светодиодные вспышки Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 20 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, с автофокусом, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 19,42 Вт·ч (5110 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 120 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт⋅ч (6000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Размер 161,7 × 75,5 × 7,2 мм 164,3 × 75 × 7,8 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм 162,5 × 74,7 × 8,8 мм 163,5 × 77,3 × 8/8,3 мм Масса 192 грамма 207 граммов 184 грамма 205/210 граммов 194/196 граммов Защита от воды и пыли IP65 IP65 IP65/IP66 IP68 IP68/IP69 Операционная система EMUI 14 EMUI 15 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 14, оболочка HyperOS Android 15, оболочка realme UI 6.0 Актуальная цена От 39 999 рублей От 54 999 рублей От 39 990 рублей От 40 990 рублей От 34 299 рублей

Глобально дизайн-код у nova 14 и nova 14 Pro един: круглый черный блок камер, который вписан в выступающий над спинкой овал, выкрашенный в цвет корпуса. Поверхность спинки – с характерным «мраморным» узором (в светлых версиях гаджета). Вполне понятные выразительные методы, делающие смартфоны серии узнаваемыми.

При этом отличий nova 14 от nova 14 Pro даже больше, чем сходств. Начиная с лицевой панели. Во-первых, она плоская, без загнутых граней, Huawei решила потрафить и «плоскопанельщикам», и тем, кого не смущают изогнутые экраны, но двумя разными моделями в одном семействе. Во-вторых, тут обычная одинарная фронтальная камера, которая занимает, конечно же, намного меньше места на экране. Меньше возможностей для селфи, но выглядит аккуратнее и не так мешает при просмотре контента.

Грани тоже плоские – и визуально они кажутся в итоге даже чуть больше, чем у nova 14 Pro, но по факту младшая «нова» заметно более тонкая – 7,2 мм против 7,8 мм. Также nova 14 заметно легче – 192 грамма. Это все равно довольно увесистый аппарат, и из-за плоских граней не могу сказать, что обращаться с ним проще, чем с Pro-версией, которая физически крупнее и тяжелее, – это именно что вариант для поклонников плоских граней и панелей, таких немало. Да и в целом это более модное решение.

Спинка же, как я и писал выше, практически идентична, но отличаются материалы. Она выполнена из пластика – матового и довольно приятного на ощупь, но все же это ощутимо менее «благородный» материал, нежели стекло, которое мы увидели на nova 14 Pro. Впрочем, для смартфонов данного класса (около 40 тысяч рублей) это на сегодняшний день норма. Пластиковые тут также и грани (хотя визуально они и маскируются под металл из-за серебристой окраски). Лицевая панель прикрыта, конечно же, закаленным стеклом, но это не Kunlun Glass – модель стекла не указывается вовсе. Добавлю, что, несмотря на простенькие в целом материалы, корпус достаточно прочный и получил класс пыле- и влагозащиты IP65 – некоторых конкурентов можно смело топить в воде с их классом IP68 или даже IP69 (к примеру, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G или realme 14 Pro+), но это скорее стандарт для смартфона среднего ценового сегмента, чем исключение в печальную сторону.

Цветовых вариаций три: голубая (в нашем случае) и белая снабжены тем самым «мраморным» узором, черная же – матовая.

Функциональные элементы обычные — мини-джека нет, динамики стереофонические, но даже без дополнительной решетки вывода звука на верхнюю панель, традиционная схема «выделенный динамик + разговорный» без дополнительных изысков.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного силикона.

Крайне любопытно, что все старшие смартфоны Huawei, в том числе и nova 14 Pro, в этом году работают на EMUI пятнадцатой версии. А HUAWEI nova 14 получила по какой-то причине EMUI 14. Впрочем, существенных различий между EMUI 14 и EMUI 15 нет. Напомним, что программная среда смартфонов бренда базово лишена сервисов Google, но приложения Google можно запускать при помощи специальной среды (Gbox, например), через которую можно поставить даже и магазин Google Play. По умолчанию же предлагается пользоваться собственным магазином приложений AppGallery, а то, чего там нет, можно установить через apk-файлы (в том числе при помощи специального сервиса Petal Search.

Интерфейс EMUI 15 на смартфоне HUAWEI nova 14

Интерфейс EMUI 14 и EMUI 15 не различается, функционально же отличия в глобальных версиях тоже минимальны. Из заметного: отсутствует универсальный буфер обмена, позволяющий передавать файлы внутри экосистемы устройств Huawei и нет интерактивных тем для экрана блокировки. Все остальное – совсем по мелочи. Система при этом не менее стабильна, работает быстро, а занимает в памяти примерно столько же места (весьма мало по современным меркам) – 11,5 Гбайт. Предустановленного софта при этом тоже очень много (в основном, правда, не столько предустановленного, сколько «рекомендованного», но тоже занимающего место на рабочем столе).

ИИ-сервисы на смартфоне HUAWEI nova 14 Pro

По интеграции ИИ ситуация между EMUI 15 (в HUAWEI nova 14 Pro или смартфонах серии HUAWEI Pura 80) и EMUI 14 в HUAWEI nova 14 никак не отличается. В галерее доступна ретушь изображений при помощи нейросетей (выбор лучшей мимики при съемке серии портретных снимков, удаление объектов с фотографий и «улучшение текста» — когда смартфон делает текст на изображении более крупным и лучше читаемым), в настройках есть набор собственных сервисов вроде умного поиска и рекомендации приложений (в этом случае, правда, работа именно нейросетей не видна). Также в программную среду интегрирована «Алиса», которая активируется по нажатию клавиши питания (для того, чтобы функция заработала, надо установить в гаджет SIM-карту российского оператора). Базовая функциональность умного помощника доступна в полном объеме, но для доступа к режиму Live надо активировать «Алиса Про» – причем покупателям смартфона предоставляется доступ к ней на 90 дней бесплатно. В целом в смартфоне достаточно много российских сервисов, на них серьезно завязано функционирование ОС – и это, пожалуй, хорошо для Huawei с учетом ограничений в плане GMS.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания, как и на всех других смартфонах бренда, вышедших в этом году. Используется чувствительный емкостный сенсор, которому в данном случае (как всегда) не хватает площади покрытия, отчего процент срабатывания ниже, чем у среднего экранного сканера. А вот скорость срабатывания — выше. Отсутствует какая-либо тактильная отдача – нет отклика ни при удачном срабатывании, ни при неудачном. Дублируется сканер системой распознавания лица, которая работает за счет фронтальной камеры без дополнительных сенсоров.

⇡#Дисплей и звук

В HUAWEI nova 14 установлен OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412 × 1080 точек. Плотность пикселей — 395 ppi. Панель не только меньше, чем у «прошки», но и[ 1] куда более простая: не LTPO, меньшего разрешения, с упрощенным набором функций для защиты зрения.

При этом панель поддерживает частоту обновления в 120 Гц – ее можно выставить принудительно (как и частоту 60 Гц) или отдать изменение частоты на откуп смартфону. Частоту ШИМ производитель не указывает, но серьезного мерцания при низких значениях яркости я не заметил. Если же заметите вы, то исправить можно активацией дополнительного ШИМ-затемнения (в разделе «Защита зрения» настроек экрана).

Измеренный максимальный уровень яркости составил 577 кд/м2 – вполне стандартный показатель для OLED-экрана смартфона среднего класса. Заявленный (динамический) пик составляет 1100 кд/м2 – тоже не слишком серьезно по сегодняшним меркам, но особого дискомфорта при пользовании смартфоном на солнце не испытываешь.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (но здесь и так Full HD, ниже которого «падать» не стоит, так что эффекта от этой настройки просто нет), масштаб, размер шрифтов. Также можно спрятать за темной шторкой отверстие для фронталки, установить темный или светлый режим отображения интерфейса. Есть возможность и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычные цвета» и «яркие цвета») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию экран HUAWEI nova 14 работает в режиме цветопередачи «обычные цвета», в котором охват смартфон подстраивает под тот, который «видит» в контенте. В случае наших тестовых паттернов это sRGB, и охват соответствует данному стандарту в точности. Гамма сохраняется на уровне 2,18, цветовая температура не меняется, среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,58 при эталоне в 2,00 и верхней границе нормы в 3,00.

В режиме «яркие цвета» цветовой диапазон экрана HUAWEI nova 14 достигает стандарта DCI-P3, причем с необыкновенной точностью. Гамма в норме, причем кривые ведут себя совершенно эталонно. Также эталонна и цветовая температура – кривая четко держится на уровне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker – 2,50 при верхней границе нормы в 3,00. Для режима работы экрана с расширенным цветовым диапазоном более чем отменный показатель. В целом дисплей nova 14 настроен очень хорошо.

В HUAWEI nova 14 отсутствует аналоговый аудиоразъем, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей L2HC (фирменный для Huawei стандарт) и LDAC. Внешние динамики стереофонические, выполненные по схеме «выделенный + разговорный». Они достаточно громкие, качество звучания не выдающееся, но вполне неплохое для смартфона.

В HUAWEI nova 14 используется неназванная аппаратная платформа, но выяснить, какая именно, не составляет труда – тут интернет поможет и специальный софт.

Таким образом можно понять, что в смартфоне (делаем обязательно сноску «по неофициальной информации») установлен чипсет HiSilicon Kirin 8000, который мы видели, в частности, на предшествующей модели, HUAWEI nova 13 Pro. В ее основе лежат одно модифицированное ядро ARM Cortex-A77 частотой 2,4, три тех же ядра частотой пониже (2,2 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). То есть платформа восьмиядерная, но четыре старших ядра – многопоточные. Графическая подсистема — ARM Mali-G610 тактовой частотой 864 МГц. Техпроцесс, скорее всего, — 7 нм (SMIC).

Производительностью HUAWEI nova 14 не блещет, хотя, конечно, такого отставания по совершенству технологий и, соответственно, отрыва от конкурентов, как у флагманских устройств, тут нет. Ни о каких отрывах в два раза и более речь не идет, уровень вполне адекватен ценовой категории устройства. Игры будут запускаться любые, исполняться будут со стабильной кадровой частотой, просто едва ли она превысит 60 кадров в секунду. Ну и на самых требовательных проектах придется понизить графические настройки. В сравнении с nova 14 Pro, получившим свежую версию платформы (Kirin 8020), отрыв есть, но примерно такой же, как и от ценовых конкурентов.

Результаты синтетических тестов HUAWEI nova 14

С троттлингом и теплоотводом у HUAWEI nova 14 нет никаких проблем – снижение частоты под нагрузкой не фиксируется, корпус нагревается в пределах разумного.

HUAWEI nova 14 поставляется в Россию в двух версиях по встроенной памяти: с безальтернативными 12 Гбайт оперативки LPDDR5X и накопителем емкостью 256 или 512 Гбайт (скорее всего, UFS 4.0, но тесты демонстрируют противоречивые результаты). Слот для карты памяти отсутствует, а вот расширить оперативную память можно – за счет накопителя (от которого отъедаются три дополнительных гигабайта). У нас на тесте побывала версия nova 14 с 12+256 Гбайт памяти.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HUAWEI nova 14 предусмотрен двойной слот для nano-SIM. Скорость LTE-модема производитель не указывает, но работает он стабильно. Поддержки eSIM нет, увы, но отметим присутствие NFC-SIM.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (есть Wi-Fi 6, нет Wi-Fi 7), и Bluetooth 5.2, и NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС и QZSS, а также BeiDou, Galileo и NavIC.

HUAWEI nova 14 несет в себе почти тот же набор камер, что и HUAWEI nova 14 Pro, но с двумя отличиями, которые кажутся ключевыми: в главном модуле используется объектив с постоянной, а не изменяемой диафрагмой, а датчик цветового спектра тут меньшего разрешения.

Главная камера основана на 50-мегапиксельном RYYB-сенсоре (один зеленый фильтр в матрице замещают два желтых), с которым работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм и светосилой ƒ/1,9. Автофокус – фазовый (Dual Pixel), есть оптический стабилизатор. Вторая камера отвечает за расширенный угол обзора, она получила 8-мегапиксельный сенсор и объектив светосилой ƒ/2,2, с автофокусом и ЭФР 16 мм. Третья камера дает оптический зум — тут 12 мегапикселей, ЭФР 69 мм (то есть зум получается трехкратный), светосила ƒ/2,4, есть автофокус и оптический стабилизатор.

Слева направо, верхний ряд: расширенный угол обзора, стандартный угол обзора. Нижний ряд: двукратный «гибридный» зум, трехкратный оптический зум, пятикратный программный зум

Набор фокусных расстояний, соответственно, такой же, как и у «прошки»: к трем базовым вариантам, которые обеспечиваются тремя же модулями камер, добавляются двукратный «гибридный» зум и пятикратный, который гибридным назвать у меня не поворачивается язык, – для него комбинируется картинка с главного модуля и зум-камеры (не получившей Quad Bayer-сенсора, так что простым кропом с нее дело не обходится). Зум это скорее программный.

Но реализован он при этом неплохо. При хорошем освещении детализации, конечно, не хватает – очень заметна «подтяжка» снимков за счет контурной резкости, также сильно проседает динамический диапазон. При этом общее впечатление от картинки достаточно хорошее, ее можно использовать в художественных целях (если у вас нет необходимости распечатывать эти снимки крупным форматом, конечно). В темноте детализация падает уже слишком сильно, лезут шумы, есть заметные проблемы с обработкой источников света в кадре, при этом на удивление высок процент несмазанных кадров.

С «родным» (трехкратным) зумом HUAWEI nova 14 снимает хорошо: картинка резкая (есть небольшой «перешарп», но он не бросается в глаза), с приятной глубиной резкости без явных проблем с динамическим диапазоном – пересветы или провалы в тенях не бросаются в глаза. В условиях слабого освещения снимки стабильно резкие, детализация ожидаемо проседает, но модуль остается рабочим – уже без особенных скидок.

Главная камера тоже весьма хороша. При дневной съемке стоит сказать про нормальную детализацию, но тоже с очень заметным программным вмешательством («перешарп» имеется, и слишком, пожалуй, заметный для модуля со стандартным фокусным расстоянием), приличный динамический диапазон, достойно работающую со светом оптику. В условиях недостаточного освещения картинка смотрится тоже очень неплохо – как ни странно, контурная резкость сохраняется на том же уровне, хотя можно было бы ожидать совсем уж жирных контуров. Шумоподавление работает корректно, резкость стабильная. Камера вполне применима и днем, и ночью.

Самое интересное, что двукратный зум (в данном случае обычный «гибридный», за счет кропа от 50-мегапиксельного изображения главного модуля) работает лучше, чем на более совершенной камере «прошки», – почти без огрехов по фокусу, резкость стабильная. Да, опять есть проблемы с динамическим диапазоном, как и в случае с пятикратным зумом, но в целом все примерно как и ожидаешь от подобной опции на смартфоне достаточно высокого уровня – без блеска, но и без провала.

Широкоугольная камера выдает нормальное качество при дневной съемке (по центру кадра к резкости вообще нет вопросов, по краям резкость падает, но не слишком значительно), ночью же картинка становится весьма «мыльной» — шумоподавление работает слишком активно. Ну и изображение оказывается излишне темным, с проваленными тенями, при этом использование ночного режима для этого модуля заблокировано. Также чуть не хватает угла охвата — от специализированной широкоугольной камеры хочется чуть большего. Зато есть автофокус, который позволяет использовать камеру не только для пейзажной съемки, но и для крупных планов.

Самое обидное, что, несмотря на имеющийся датчик цветового спектра, с цветопередачей у nova 14 не все ладно. Ночью картинка излишне теплая (но не всегда – бывает, что смартфон и «попадает» в цвет), бывают огрехи в определении цветов и при дневной съемке, но не серьезные. Самое же обидное – цветопередача «плавает» в зависимости от фокусного расстояния.

По умолчанию HUAWEI nova 14 снимает на главную камеру с разрешением 12,5 мегапикселя, но при желании можно активировать съемку с задействованием всех субпикселей и получить 50-мегапиксельноле изображение. Причем есть два варианта съемки в повышенном разрешении. По умолчанию предлагается снимать с применением ИИ – в этом формате мы получаем снимок с «докрученными» цветами и расширенным динамическим диапазоном на манер снимка с базовым разрешением (12,5 мегапикселя). Если снимать «сразу», то делается это быстро, но при этом картинка смотрится заметно бледнее, нежели при съемке с разрешением по умолчанию. Выше – пример съемки в Hi-Res как раз с помощью ИИ.

Имеется ночной режим, который доступен только для четырех из пяти базовых фокусных расстояний, – как я писал выше, с расширенным углом обзора он не работает. Ночной режим работает вполне стандартным образом – делает серию снимков с различной экспозицией и склеивает их затем в одно изображение, дополнительно «подтягивающееся» при помощи постобработки. Какого-то чрезмерно заметного эффекта в данном случае ночной режим не оказывает – да, картинка получается более насыщенная и резкая (с выраженными жирными контурами), но общая яркость или баланс светов и теней меняется несущественно. При этом и тратит времени на съемку и обработку смартфон немного, что не совсем типично для Huawei (но в этом году режим на новых смартфонах настроен именно так).

В портретном режиме HUAWEI nova 14 Pro доступны три фокусных расстояния, есть обычные для смартфонов бренда эффекты боке, есть фильтры. Имеется и ретушь – без гибких настроек по конкретным параметрам, но с регулируемой степенью воздействия. Благодаря двум вспышкам (каждая с двумя светодиодами) можно снимать портреты в условиях слабого освещения, добиваясь корректных цветов на фото и достаточно ровного света на модели. В целом портреты HUAWEI nova 14 снимает хорошо – резкость выставляется корректно, фон размывает без чрезмерных артефактов, боке приятное (и регулируемое). Ретушь порой бывает слишком назойливой, а тот самый «перешарп», преследующий камеру смартфона в любом режиме, не совсем уместным при работе именно с портретами. Но общий уровень, с учетом возможностей (и улучшенных опций съемки в темноте), высокий.

Приложение камеры стандартное для смартфона на EMUI: вполне вменяемая навигация, хороший набор функций, местами дублируются функции в разных экранных зонах (к примеру, доступ к фильтрам есть и при помощи значка в углу, и через подменю, открывающееся касанием стрелочки в нижней части экрана), но все это мелкие придирки. Набор режимов достаточный: есть «профессиональный» — с ручными настройками, режим съемки видеороликов по заданных шаблонам («Видеоклип»), возможность снимать что угодно с искусственным размытием фона («Диафрагма»), те самые фильтры (раздельные для съемки обычной и портретной) и так далее.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI nova 14

HUAWEI nova 14 снимает видео в 4К-разрешении с частотой до 30 кадров в секунду, Full HD — с частотой до 60 кадров в секунду. Есть неплохая цифровая стабилизация, которая доступна при съемке с любой частотой и в любом разрешении. Переключаться между камерами тоже можно при любом разрешении (в том числе и в 4К), предельный зум в данном случае оказывается 3,5-кратным. Есть фильтры и ретушь, но опция съемки видео с искусственным боке отсутствует. Можно снимать ускоренное и замедленное (до 480 кадров в секунду в HD-разрешении) видео. Набор возможностей более-менее стандартный, как и качество съемки, – при записи видео на главную камеру уровень деталей и динамический диапазон высокий, при съемке с зумом или с расширенным углом обзора серьезно падает.

В HUAWEI nova 14 установлена фронтальная камера с сенсором разрешением 50 Мп и оптикой светосилой ƒ/2,0, с автофокусом, но без вспышки. Это тот же модуль, что и на nova 14 Pro, просто без спутника в видео телефотокамеры, добавляющей возможность съемки с небольшим зумом. Есть опция съемки с двумя фокусными расстояниями: с расширенным углом обзора и стандартное для селфи. Оба доступны как при стандартной съемке, так и при съемке с искусственным размытием фона. Есть ретушь, регулируемая по степени воздействия и с возможностью выбрать одну из трех предустановок («Естественный», «Изысканный» или «Стильный»). Видео, как и на тыльную камеру, можно записывать в 4К-разрешении с частотой 30 кадров в секунду – и тоже с двумя фокусными расстояниями. Качество съемки ожидаемо отличное, как и в «прошке», по селфи обе «новы» демонстрируют полноценный элитный уровень.

HUAWEI nova 14 получил ту же батарею, что и nova 14 Pro, – литий-полимерную емкостью 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В). С учетом чуть меньшего экрана и чуть менее мощной аппаратной платформы можно было бы рассчитывать на еще большее время автономной работы, но оно тут, по сути, не отличается. Все, впрочем, и так хорошо – на рекорды вроде нескольких суток на одном заряде смартфон не претендует, но гарантированный полный день почти наверняка выдаст.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi (с «динамической» частотой экрана), смартфон продержался почти 22 часа — отличный результат.

Для зарядки используется порт USB Type-C (USB 2.0), и работает фирменная система Huawei Super Charge мощностью 100 Вт, которая позволяет наполнить батарею полностью примерно за 45 минут. Опция зарядить аккумулятор без проводов отсутствует.

HUAWEI nova 14 – не совсем типичный «младший брат», которые бывают почти в любом семействе смартфонов. Обычно это либо тот же Pro (Ultra или кто-то там еще с «крутым» суффиксом), но с экраном поменьше или с более простым набором камер. Здесь же мы видим расчет чуть на другую аудиторию – за счет серьезно отличающегося дизайна (с плоскими панелями в пику изогнутым на nova 14 Pro) и, на первый взгляд, небольших изменений в камере, которые, тем не менее, оказывают серьезный эффект на их восприятие.

В разговоре о nova 14 можно выделить фронтальную камеру (она тут тоже попроще, но снимает отлично), автономность, отлично настроенный дисплей и сам факт доступности оптического зума, который до сих пор в среднем сегменте встречается не всегда (а иногда не добирается даже до флагманов, да, Apple?). Немного странным выглядит решение поставлять смартфон с прошлогодней версией ОС (EMUI 14), но ключевая функциональность от этого (в том числе и встроенные ИИ-функции) не страдает. На фоне конкурентов nova 14 все равно смотрится смартфоном с акцентом на камере (и по возможностям, и по качеству съемки он точно среди лидеров в сегменте «около 40 тысяч рублей»), просто он не так ярок в этой области, как брат старший. И его сложно рассматривать именно как «камерофон средней руки», это универсальный гаджет, пусть и с некоторыми перекосами в функциональности.

Достоинства:

интересный дизайн – с плоским экраном и плоскими гранями;

качественно настроенный OLED-экран с частотой 120 Гц;

неплохое качество съемки на тыльную камеру, в том числе с зумом;

интересный портретный режим;

хорошая фронтальная камера – с двумя фокусными расстояниями;

достойная автономность и очень быстрая зарядка;

интеграция ИИ-сервисов «Яндекса».

Недостатки: