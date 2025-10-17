Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайцы создали «полароид» для астрономи...
реклама
Новости Hardware

Китайцы создали «полароид» для астрономии — он делает мгновенные снимки Вселенной с рекордной точностью

Китайские учёные из Университета Цинхуа (Tsinghua University) разработали инновационный оптический чип Yuheng (Rafael) размером с ноготь, способный анализировать свет в режиме реального времени с высочайшей спектральной точностью, ранее доступной лишь для громоздких лабораторных установок. На основе чипа они создают прибор для установки на Большой Канарский телескоп с самым большим в мире зеркалом — 10,4 м, и обещают революцию в астрономии и не только.

Источник изображения: Tsinghua University

Источник изображения: Tsinghua University

Разработка на несколько порядков ускорит сбор информации о Вселенной. Например, данные обо всех звёздах Млечного Пути, доступных для наблюдения в телескоп GTC (Gran Telescopio CANARIAS), с помощью прибора с чипом Rafael можно будет собрать менее чем за десять лет, тогда как в случае альтернативных наблюдений на это понадобятся несколько тысячелетий.

Прорывная технология создана благодаря сочетанию знаний в области оптики, искусственного интеллекта и материаловедения, что позволило преодолеть традиционный компромисс между разрешением и эффективностью. Иначе говоря, либо данные получаются быстро, но с низким разрешением, либо — медленно, но с множеством деталей. Новая разработка позволит собирать данные с невообразимым разрешением в реальном времени и в компактном форм-факторе. Эта компактность может проявить себя также в роботизированном зрении, автопилотах и анализаторах чего угодно — от дистанционного зондирования состава почв коптерами до проверки качества продуктов на полках магазинов.

Однако самым первым проектом китайской команды станет разработка оптического анализатора для крупнейшего в мире наземного телескопа с одним зеркалом — Большого Канарского телескопа, расположенного на Канарских островах в Испании. Китайские учёные посетили эту площадку в мае текущего года и договорились о партнёрстве. Этот телескоп используется для изучения звёзд, галактик, тёмной материи и чёрных дыр, и тестирование, о чём также заявлено в свежей публикации в журнале Nature, станет ключевым шагом на пути от лабораторного прототипа к практическому применению.

Чип Yuheng демонстрирует выдающиеся характеристики: он способен различать цвета (обладает спектральной чувствительностью) с шагом менее 0,1 нм, обеспечивая разрешение в 100 раз выше, чем у аналогичных устройств для моментальной спектроскопии. Благодаря высокой скорости обработки — до 10 000 звёзд в секунду — технология позволит кратно сократить время наблюдений. Исследователи подчёркивают, что заявленная производительность достигается без значительных потерь света, что делает решение идеальным для интеграции в компактные системы.

Принцип работы чипа Rafael основан на вычислительной оптике, где вместо традиционного расщепления света на спектральные компоненты применяется кодирование всего пучка света уникальным паттерном внутри устройства. Тем самым возникает явление интерференции между опорным и анализируемым потоком. В основе чипа лежит кристалл ниобата лития, который под напряжением способен изменять направление света, а для последующего декодирования и восстановления спектральной информации используются ИИ-алгоритмы. Весь анализ происходит на лету, без задержек. Чип пропускает 73 % входящего света и работает на скорости 88 кадров в секунду, минимизируя потери яркости и обеспечивая сверхвысокое цветовое разрешение в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Потенциальные применения Yuheng выходят далеко за рамки астрономии: в медицине он позволит разрабатывать неинвазивные методы анализа тканей для диагностики (с проникновением в ткани в инфракрасном диапазоне), в сельском хозяйстве и экологии — определять загрязнители и качество почвы с помощью дронов, а в автономных автомобилях — точнее различать дорожные знаки, покрытие и препятствия в сложных условиях освещения. Роботы и медицинские сканеры также выиграют от такого «сверхзрения».

В будущем команда сосредоточится на повышении стабильности чипа, интеграции встроенных вычислений для ускорения обработки данных и адаптации дизайна для широкого коммерческого и научного использования, тем самым обещая революцию в оптических технологиях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике
Марс получится подключить к Земле с помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания
PCIe по оптике: Macom представила чипсет, увеличивающий длину соединений PCIe 6.0 до 100 м
Электроника покорила новые высоты: учёные впервые уложили шесть КМОП-транзисторов друг на друга
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
Теги: оптика, датчики изображения, кремниевая фотоника, астрономия
оптика, датчики изображения, кремниевая фотоника, астрономия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.