Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ

Paint для Windows 11 входит в число приложений, которые Microsoft существенно улучшила за последний год, и теперь оно получает ещё две новые функции, работающие на базе искусственного интеллекта. Графический редактор научился превращать статические изображения пользователей в короткие анимации, а также редактировать изображения с помощью генеративной ИИ-модели.

Источник изображений: Windows Latest

По данным источника, обе функции внедряются в рамках программы Windows AI Labs, участники которой получают возможность тестирования экспериментальных ИИ-функций в Paint. Стать участником программы можно после получения соответствующего приглашения, для этого не обязательно регистрироваться в программе предварительной оценки Windows Insider.

На данный момент возможности ИИ-помощника Microsoft Copilot в Paint весьма ограничены. С его помощью можно генерировать изображения, удалять с них объекты или размывать отдельные объекты. Однако генерировать короткие анимации или видео в Paint нельзя. Концепция приложения предполагает рисование на холсте, но теперь пользователи смогут превращать в анимации собственные рисунки.

Microsoft описывает эту экспериментальную функцию как новый способ превратить любое изображение или рисунок в анимацию. Достаточно выбрать нужный рисунок и нажать кнопку «Анимировать», чтобы ИИ-алгоритм «оживил» нужное изображение. Кнопка для начала работы с этим инструментом появится в выпадающем меню Copilot.

Что интересно, для создания анимации не требуется вводить текстовое описание. Вместо этого внутри рабочего пространства есть небольшое окно для отображения анимации и кнопка «Генерировать» под ним. Очевидно, что в этом случае формирование промптов, на основе которых генерируется анимация, остаётся за ИИ-алгоритмом.

Процесс генерации анимации занимает 40-60 секунд. После этого пользователь может скопировать файл в формате GIF в локальное хранилище или буфер обмена для последующей вставки куда-либо. Предполагается, что за генерацию анимаций в Paint отвечает не модель Sora v1 или Sora v2. Вероятно, Microsoft интегрировала в приложение свою собственную ИИ-модель.

Приложение Paint позволяет создавать изображения с нуля. Пользователи, у которых есть компьютер категории Copilot+ PC, теперь могут превратить даже самые неудачные рисунки в настоящее шедевры. Однако ранее Paint не поддерживал функцию генеративного редактирования изображений на основе текстовых подсказок. Теперь Microsoft это исправила.

«Функция «Анимация» работает на основе ИИ-системы, которая генерирует видеоанимацию из вашего исходного изображения, и может создавать вещи, которые вы не ожидаете увидеть. Генеративное редактирование работает на основе ИИ-системы, которая вносит изменения в ваше исходное изображение на основе текстового описания», — прокомментировал появление новых функций в Paint представитель Microsoft. «Программа Windows AI Labs для Microsoft Paint предназначена для того, чтобы предоставить Microsoft и выбранным участникам возможность постоянного тестирования предрелизных версий функций, инструментов и сервисов Microsoft Paint», — добавил он.

Источник:

Теги: paint, copilot, windows 11
