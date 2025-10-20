Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей

Компания Microsoft подтвердила, что обновление KB5066835 для операционной системы Windows 11 нарушает работу протокола HTTP/2, что приводит к полной неработоспособности локального доменного имени localhost (127.0.0.1), которое используют веб-разработчики для тестирования продуктов без подключения к интернету. В дополнение к этому некоторые пользователи Windows 11 25H2 и 24H2 также обратили внимание на возникновение ряда других проблем.

Пакет KB5066835 распространяется в рамках программы Patch Tuesday и является обязательным для установки. Однако после его загрузки в процессе распаковки могут возникать ошибки 0x800f0922, 0x800f0983, 0x800f081f, 0x80071a2d и 0x800f0991. При возникновении таких ошибок рекомендуется осуществить загрузку обновления через «Каталог обновлений» Microsoft или задействовать утилиту Media Creation Tools для обновления программной платформы до версии 25H2.

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что после установки упомянутого обновления происходит блокировка функции предварительного просмотра документов в «Проводнике». При попытке выбрать какой-либо документ для предпросмотра «Проводник» ссылается на проблему безопасности и не загружает данные. В дополнение к этому установка KB5066835 может нарушать работоспособность периферийных устройств Logitech, а также USB-устройств в среде восстановления WinRE.

Октябрьское обновление KB5066835 устанавливается на совместимые устройства в автоматическом режиме. Помимо исправлений в нём содержится несколько новых примечательных функций, таких как возможность перемещения индикатора громкости по экрану. Обновление также должно ускорить процесс загрузки контекстного меню «Проводника». Однако вместе с этим установка пакета приводит к серьёзным сбоям.

Проблема с протоколом HTTP/2 при подключении к localhost

Локальное доменное имя используют разработчики сайтов и веб-приложений, для тестирования собственных продуктов на устройстве без подключения к интернету. После установки октябрьского обновления для Windows 11 они больше не могут подключиться к localhost по адресу 127.0.0.1. При попытке сделать это происходит длительная загрузка, завершающаяся ошибками ERR_CONNECTION_RESET или ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR, независимо от используемого браузера.

Представитель Microsoft сообщил, что проблема затрагивает все приложения, использующие компонент ядра HTTP.sys, отвечающий за обработку локального HTTP-трафика. Когда браузер или иное приложение пытается подключиться по протоколу HTTP/2 к размещённым на localhost службам, компонент HTTP.sys отрабатывает некорректно, из-за чего происходит сброс подключения.

Microsoft оперативно отреагировала на эту проблему и уже выпустила экстренный патч для решения проблемы с работой localhost для Windows 11 25H2 и 24H2. Однако до его появления в списке доступных может пройти несколько дней. Microsoft рекомендует пользователям, которые столкнулись с этой проблемой, выполнить проверку вручную и перезагрузить компьютер, даже если доступные обновления не были обнаружены. Это позволит Windows загрузить исправление с сервера и откатить состояние ОС до уровня, который был перед установкой обновления. Решить проблему также можно путём внесения определённых изменений в реестр через PowerShell.

Проблема с предпросмотром в «Проводнике»

В «Проводнике» Windows 11 есть две панели. В одной из них отображается подробная информация о просматриваемых файлах, а другая позволяет задействовать функцию предварительного просмотра для поддерживаемых типов файлов, например, .PDF или .JPG.

После установки октябрьского обновления некоторые пользователи при попытке осуществить предпросмотр какого-то файла стали видеть сообщение: «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может нанести вред вашему компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, из которого вы его получили, откройте его в режиме просмотра содержимого».

Эта проблема не затрагивает файлы PDF, которые были созданы непосредственно на компьютере, но проявляется при попытке просмотреть содержимое файлов, загруженных из облачного хранилища, например, OneDrive или Google Drive. Аналогичное сообщение появляется, если документ загружен на устройство из внутренней корпоративной сети предприятия.

Решить данную проблему можно путём удаления пакета KB5066835 с последующей перезагрузкой устройства. Однако удалять обновления безопасности не лучшая идея, поэтому имеет смысл дождаться, пока Microsoft выпустит патч для решения этой проблемы.

Проблемы с работой устройств Logitech

Октябрьское обновление приводит к нарушению работоспособности некоторых функций устройств Logitech, в том числе некоторых сочетаний клавиш. По всей видимости, обновление нарушает работу приложений Logitech Options и Options+, которые используются для обработки пользовательских сочетаний клавиш.

Предполагается, что обновление каким-то образом затронуло процессы обработки вводимых данных в Windows. Скорее всего, сбой не связан с нарушением работоспособности компонента HTTP.sys. Решить проблему с работой сочетаний клавиш на устройствах Logitech можно путём удаления проблемного пакета обновлений.

Клавиатура и мышь не работают в среде восстановления Windows

Ещё одной проблемой после установки KB5066835 стала фактическая неработоспособность среды восстановления WinRE, которая используется для восстановления работоспособности ОС в случае каких-либо сбоев в процессе загрузки. Хотя сама WinRE работает, воспользоваться ею нельзя, потому что клавиатура и мышь в среде восстановления перестают определяться.

Решить эту проблему можно с помощью определённых манипуляций с ISO-образом Windows 11. Выполнять их рекомендуется только опытным пользователям.

Отметим, что многие перечисленные проблемы возникают на устройствах ограниченного числа пользователей, поэтому отказываться от установки обновления безопасности абсолютно всем не стоит. Это связано с тем, что патч содержит актуальные обновления безопасности, которые позволяют поддерживать уровень безопасности ОС на устройстве на высоком уровне.