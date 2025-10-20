«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен

Стартовавший недавно однопользовательский лутер-шутер Escape from Duckov от небольшой (четыре человека) команды разработчиков из китайской Team Soda и издательства Bilibili оказался не на шутку успешен.

Уже на следующий день после релиза, 17 октября, разработчики отчитались о 200 тыс. проданных копий. Ещё через сутки результат превысил 300 тыс. экземпляров, а накануне преодолел отметку в 500 тыс. единиц.

«В данный момент вся команда разработки крякает от счастья и хлопает крыльями от восторга! Сердечная благодарность всем и каждому утёнку за вашу невероятную поддержку», — поделились в Team Soda.

Escape from Duckov заслужила в Steam более 5,3 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 95 %) и достигла 146,6 тыс. одновременных игроков — это больше, чем у Clair Obscur: Expedition 33 (145 тыс.) и Wuchang: Fallen Feathers (131,5 тысячи).

Пользователи хвалят затягивающий игровой процесс, ставят проект в пример PvE-режиму эвакуационного шутера Escape from Tarkov и сетуют на нехватку кооператива. «Тарков здорового человека», — резюмировал Oldboy.

Игрокам Escape from Duckov в роли обычной утки предстоит взять в крылья оружие и вырваться из враждебного мира Дакова. Обещают пять уникальных карт, не похожие друг на друга рейды, более 50 видов оружия и обширную систему модификаций.

Релиз Escape from Duckov состоялся 16 октября в Steam (606 рублей до 30 октября), Epic Games Store (606 рублей до 29 октября) и Mac App Store (615 рублей). Игра имеет текстовый перевод на русский язык.