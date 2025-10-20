Сегодня 20 октября 2025
Представлена ТВ-приставка SberBox Max — новый процессор и ИИ-улучшатель видео за 7990 рублей

«Сбер» представил новый медиацентр SberBox Max, который ускорит работу телевизора за счёт того, что разработчикам удалось почти втрое ускорить обработку графики по сравнению с моделью предыдущего поколения. Интеграция технологий на базе искусственного интеллекта позволит повысить качество видео с низким разрешением.

Источник изображений: sberbank.com

Разработчики оснастили ТВ-приставку SberBox Max чипом Amlogic S905X5M, который обеспечивает высокую скорость работы интерфейса, плавность воспроизведения и быстрый отклик на пользовательские команды. Чип поддерживает обработку видео в разрешении 4K и технологию HDR10. Конфигурацию дополняют 3 Гбайт оперативной памяти и внутренний накопитель объёмом 32 Гбайт.

Одним из важных нововведений стала ИИ-функция улучшения качества видео. Приставка в режиме реального времени может улучшать текстуру изображения с низким разрешением, повышать резкость, устранять шумы. Такой подход позволяет сделать картинку более чёткой. Интеграция ГигаЧата помогает быстро находить подходящий контент для просмотра, а система рекомендаций учитывает предпочтения пользователя.

SberBox Max работает под управлением операционной системы «Салют ТВ». Предусмотрены функция поиска пульта дистанционного управления и голосовое управление через синхронизированную умную колонку Sber. Также реализована возможность использования детского профиля с функцией родительского контроля.

Розничная стоимость SberBox Max составляет 7990 рублей. Приобрести новую ТВ-приставку можно в интернет-магазине SberDevices, а также на маркетплейсах и в сетях ритейлеров.

