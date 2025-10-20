Fujitsu представила самый лёгкий ноутбук в мире — FMV UX-K3 весит всего 634 грамма

Fujitsu представила 14-дюймовый ноутбук FMV UX-K3, отличающийся небольшим весом. Благодаря использованию для изготовления корпуса карбона и магний-литиевого сплава он весит всего 634 г. Толщина корпуса — 18 мм.

Чтобы сделать Fujitsu FMV UX-K3 таким же лёгким, как выпущенный в прошлом году Dynabook Lifebook WU5/J3, разделив с ним титул самого лёгкого ноутбука в мире, создателям устройства пришлось пойти на компромиссы. Главный из них — сокращение размеров батареи, а, соответственно, и её ёмкости, которая составляет всего 31 Вт·ч. Это обеспечивает лишь около 7 часов воспроизведения видео. Зарядка мощностью до 65 Вт осуществляется через порт USB-C, причём комплектный адаптер питания весит всего 150 г.

Производительную работу устройства гарантирует 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255U с поддержкой 14 потоков и частотой до 3,8 ГГц в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 Гбайт.

14-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей и яркость 400 кд/м². Ноутбук также оснащён веб-камерой с разрешением 1080p со шторкой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Коммуникационные возможности Fujitsu FMV UX-K3 включают порт USB-C, два порта USB-A, разъёмы HDMI и Ethernet, 3,5-мм аудиоразъём для наушников и слот для карт памяти microSD.

Цена Fujitsu FMV UX-K3 в магазине FMV Store Japan составляет около $1860.