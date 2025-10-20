Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch

Финская Oura Health Oy добавит в свои умные кольца функции мониторинга артериального давления. Компания сосредоточится на выявлении ранних признаков гипертонии без отображения фактических систолических или диастолических показателей. Проводимое в настоящее время исследование будет анализировать данные пользователей без использования традиционного способа измерения давления и предоставлять информацию, которая поможет лучше оценить свой потенциальный риск.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония затрагивает около 1,3 миллиарда взрослых во всем мире и является основным фактором риска инсульта, инфаркта и заболеваний почек, хотя артериальное давление во многих случаях можно контролировать с помощью образа жизни и лекарственных препаратов.

Oura сообщила, что получила одобрение Институционального наблюдательного совета на исследование, которое скоро будет доступно для пользователей из США в разделе Oura Labs в приложении компании. Компания также планирует в будущем привлечь европейские регулирующие органы.

«Это исследование будет использовано для доработки и валидации будущей функции для подачи в FDA на одобрение, — заявил главный врач Oura Рики Блумфилд (Ricky Bloomfield). — Мы исследуем, как Oura может выявлять ранние признаки гипертонии, пассивно отслеживая ключевые сигналы в фоновом режиме, предлагая пользователям простой и удобный способ выявления скрытых рисков до того, как они станут серьёзными». Он подчеркнул, что конструкция в форме кольца обеспечивает более точный мониторинг, поскольку устройство располагается непосредственно над артериями пальца.

Это заявление было сделано всего через месяц после того, как Apple запустила систему обнаружения гипертонии для Apple Watch. Инструмент Apple анализирует данные с датчика сердечного ритма устройства в течение 30 дней, чтобы увидеть, как кровеносные сосуды реагируют на сердцебиение, и уведомляет пользователей о выявлении признаков хронической гипертонии.

Стремление к отслеживанию артериального давления отражает более общую тенденцию: производители потребительского оборудования всё чаще добавляют сложные инструменты для мониторинга здоровья в фитнес-браслеты и умные часы, стирая грань между гаджетами и медицинскими устройствами.

Oura также внедряет новую функцию отслеживания хронического стресса, которая отслеживает реакцию пользователей на стресс с течением времени, анализируя такие факторы, как непрерывность сна, реакция сердца на стресс, микродвижения во время сна и регуляция температуры. В приложении Oura появились новые разделы для отслеживания жизненно важных показателей. Добавлены вкладки «Привычки» и «Распорядок дня», которые показывают, как повседневные привычки могут влиять на общее состояние здоровья.

В декабре 2024 года Oura добавила в свои умные кольца функцию Symptom Radar, которая сообщает владельцу о ранних симптомах респираторного заболевания. Symptom Radar не является диагностическим приложением по своей природе и не может точно определить разновидность инфекции. Это скорее «сигнализация болезни», которая заранее оповещает о первых признаках заболевания и необходимости принять меры, например, отдохнуть, обратиться к врачу или начать приём противовирусных препаратов.