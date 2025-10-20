Сегодня 20 октября 2025
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines

Национальный совет США по безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) вчера сообщил о расследовании столкновения самолёта с неопознанным объектом, попавшим в лобовое стекло во время полёта над штатом Юта. На снимках, попавших в социальные сети, видно покрытое сетью трещин и потерявшее прозрачность правое лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX. Командир воздушного судна назвал объект, попавший в самолёт, «космическим мусором».

Источник изображений: JonNYC (@xJonNYC) on X

Инцидент произошёл 16 октября во время рейса United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес. Происхождение объекта не установлено. На снимках видно, что неопознанный объект врезался в верхнюю часть правого лобового стекла, повредив металлическую раму. Поскольку иллюминаторы изготавливаются из нескольких слоёв высокопрочного стекла с ламинацией между ними, стекло выдержало удар и не разбилось полностью.

Самолёт летел на высоте от 9000 до 11 000 метров и в кабине, по-видимому, сохранялось давление. После удара самолёт благополучно приземлился в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, изменив маршрут.

Без дополнительных данных невозможно определить характер объекта. Очень немногие виды птиц способны летать на такой высоте. Самая высоколетающая птица в мире, гриф Рюппеля, встречается преимущественно в Африке. 29 ноября 1973 года гриф Рюппеля столкнулся на высоте 11 300 метров с самолётом, пролетающим над Абиджаном (Кот-д’Ивуар), и вызвал повреждение одного из его двигателей

Источник изображения: laplaya-rus.ru

Возможно столкновение с неуправляемым метеозондом, также потенциальной причиной может оказаться крупный град. Эксперты полагают, что первоначальный вывод пилота о космическом мусоре менее вероятен, чем метеорит. В год на Землю падает около 17 000 метеоритов. Это как минимум на порядок больше, чем количество рукотворного космического мусора, не сгоревшего при входе в атмосферу Земли.

Тем не менее, космический мусор не стоит совсем сбрасывать со счетов. За последние несколько лет человечество запустило в космос так много спутников, что проблема с мусором на орбите значительно усугубилась. По данным Европейского космического агентства (ЕКА) в настоящее время на низкой околоземной орбите (от 160 до 2000 км) находится более 6600 т космического мусора.

«NTSB собирает данные радаров, метеорологических данных и бортовых самописцев, — сообщило федеральное агентство в социальных сетях. — Лобовое стекло отправлено в лаборатории NTSB для исследования». Тщательный анализ стекла и металла, пострадавших от удара объекта, должен помочь установить его происхождение.

Теги: самолет, столкновение, объект, космический мусор
