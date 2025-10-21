Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц

Компания Samsung без лишнего шума выпустила относительно доступный 27-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Odyssey OLED G50SF. Новинка оснащена весьма необычной для своей категории панелью. Хотя большинство QD-OLED-мониторов предлагают частоту обновления далеко за 200 Гц, частота дисплея монитора Samsung составляет всего 180 Гц.

Для Samsung Odyssey OLED G50SF заявлена поддержка разрешения 2560 × 1440 пикселей, скорость отклика 0,03 мс, типичная яркость на уровне 200 кд/м² (минимальная — 190 кд/м²), контрастность 1 000 000:1 и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также есть поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync и заявлена совместимость с Nvidia G-Sync.

Монитор предлагает один разъём DisplayPort 1.2 с поддержкой частоты 180 Гц и один HDMI 2.0 (144 Гц). Также имеется один 3,5-мм аудиовыход.

В настоящий момент Odyssey OLED G50SF можно найти в Новой Зеландии по цене 899 новозеландских долларов (около $517), в Китае — за 2649 юаней (около $372), и в Тайване — по цене около $455.

Samsung не сообщила, когда монитор появится в продаже на других рынках.