Сигналы инопланетян оставим без ответа — IAA обновила протокол реагирования на обнаружение иных рас

В 1989 году Международная академия астронавтики (IAA) разработала «Декларацию принципов» — протокол для реакции на контакт с инопланетным разумом. К этому моменту была популярна программа SETI по поиску внеземного разума, которая строилась на принципе прослушивания пространства. С тех пор многое изменилось в науке, промышленности и общественно-политической жизни граждан Земли. Мы повзрослели и стали смотреть на возможный контакт под новыми углами.

Протокол реакции на обнаружение инопланетного сигнала был обновлён в 2010 году, но внесённые тогда изменения ничего принципиально не изменили. Новая версия протокола, базовый текст которой на днях опубликован на сайте препринтов arXiv, требует главного — ни в коем случае не отвечать инопланетянам сразу же, как только такой сигнал будет принят. Это предложение уже принято на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее в 2025 году. Голосование ответственным комитетом IAA по этому вопросу ожидается в начале 2026 года.

Новые рекомендации IAA — это не строгие правила, а «лучшие практики» которые предлагают сначала всё хорошенько проверить и согласовать на международном уровне, и только потом активно действовать. Для хранения данных по подозрительным сигналам рекомендуется создать два независимых и географически разделённых хранилища с разрешением доступа специалистов. Также необходимо утвердить программное обеспечение для проверки сигналов. В случае обнаружения перспективного сигнала надо будет подать запрос в Международный союз электросвязи (ITU) для резервирования требуемой частоты и её защиты от случайных помех.

Появление социальных сетей изменило поведение граждан и отношение масс к открытиям, особенно в столь чувствительных областях, как аномальные природные явления и инопланетный разум. В данном случае, прежде всего, необходимо защитить от разного рода преследований учёных, которые работают и публикуются в этих сферах. Изменилась и политическая обстановка в мире, что также требует повышения ответственности от лиц, пожелавших самостоятельно вступить в контакт с инопланетным разумом.

В общем случае новый протокол предусматривает принятие коллегиального решения об ответе на сигналы инопланетян на уровне ООН или других международных организаций. При этом в академии IAA подчёркивают, что новые рекомендации касаются только программы SETI — пассивного поиска техносигнатур в радиодиапазоне и оптическом спектре (обнаружение сфер Дайсона, лазеров и т.д.). Программы активного поиска инопланетян типа METI, когда учёные на всю Вселенную заявляют о себе во всех возможных диапазонах, не входят в компетенцию IAA, и они могут лишь рекомендовать вести себя осмотрительно.