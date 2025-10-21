LG представила громадный 136-дюймовый телевизор Magnit Active Micro LED, который мало кто сможет себе позволить

Компания LG анонсировала огромный телевизор Magnit Active Micro LED с поддержкой разрешения 4K, частотой обновления 144 Гц и мощной аудиосистемой. Новинка позиционируется как основа роскошных домашних кинотеатров и в скором времени станет доступна на рынках Южной Кореи, а также ряда других стран.

Разработчики оснастили Magnit Active Micro LED 136-дюймовой панелью с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей. Реализована поддержка технологии Active Matrix Micro LED, благодаря которой каждый светодиод имеет независимое управление. Такой подход повышает качество детализации, контрастности и цветопередачи по сравнению с панелями, в которых используется технология Passive Matrix.

Используемая панель обеспечивает коэффициент контрастности 1000000:1, поддерживается технология Dolby Vision. Специальное матовое покрытие уменьшает блики, за счёт чего повышается качество отображения чёрного цвета и минимизируется влияние внешнего освещения на качество картинки. Модульная конструкция обеспечивает высокоточное выравнивание панелей Micro LED, снижая видимость стыков и создавая цельное изображение.

Аппаратной основой новинки стал процессор LG Alpha 9 AI Gen 6, который в режиме реального времени анализирует видео и повышает его качество за счёт увеличения резкости, снижения шумов и улучшения детализации лиц и объектов в кадре. Звуковая подсистема включает в себя 4,2-канальную систему мощностью 100 Вт.

В качестве программной платформы используется LG webOS, которая открывает доступ к сервису LG Channels, разным приложениям и LG Gallery+ для демонстрации произведений искусства или тематического контента. Реализована поддержка AirPlay 2 и Miracast для трансляции контента с устройств iOS или Android. Имеется сертификат TUV Rheinland Color Consistency Wide Viewing, что говорит о качественной и стабильной цветопередаче даже под большими углами обзора.

LG планирует продвигать Magnit Active Micro LED в качестве масштабируемого решения для профессионального и коммерческого использования. Розничная стоимость новинки ещё не была озвучена, но учитывая, что 118-дюймовая модель в 2023 году стоила $237 000, можно ожидать, что новинка будет стоить как дом в Подмосковье.