США срочно нужен «план Б», чтобы высадиться на Луне раньше китайцев

Америке нужен «план Б», чтобы первой достичь Луны, заявляют отраслевые специалисты. Китай планирует высадить свой первый экипаж на поверхность Луны к 2030 году и создать базу на богатом ресурсами южном полюсе — месте, которое обеспечивает постоянный солнечный свет, доступ к водяному льду и контроль над самой ценной недвижимостью за пределами Земли. И он этого достигнет, в отличие от США, успехи которых вызывают сомнение.

Страшный сон NASA — база китайцев на Луне. Источник изображения: CAST

Эксперты не считают проекты лунных модулей компаний SpaceX и Blue Origin быстрореализуемыми, поскольку каждая из этих компаний в качестве ключевого элемента доступа к Луне опирается на системы дозаправки на орбите. Также обе они включили в программы миссий непроверенные на практике технологии и решения. В отдалённой перспективе всё это «выстрелит», но к 2030 году — точно нет.

История показывает, что надежда на успех — это не стратегия. В недавнем прошлом власти США утверждали программы параллельного доступа к космосу и к орбитальным услугам, включая программу ВВС EELV по созданию новых ракет-носителей и программу NASA по коммерческой доставке грузов на МКС. Та же логика должна применяться и к доступу к Луне. США нужен параллельный, возглавляемый правительством запасной «план Б», чтобы гарантировать, что астронавты смогут высадиться на Луну раньше, чем это сделает Китай.

«План Б» предусматривает использование проверенных технологий по обращению с топливом и унаследованных от лётной практики подсистем, созданных в рамках единого проекта — например, такого, как у Lockheed Martin. Это должно обеспечить 100‑процентную совместимость с кораблём Orion, а также с двигательными установками Aerojet Rocketdyne (что отсылает к «Шаттлам»). В прошлом такой подход сработал при создании лунного модуля Apollo за шесть лет с чистого листа. С современными инструментами и опытом рабочий двухместный посадочный модуль может быть запущен в эксплуатацию к 2029 году. Он должен быть надёжным, сертифицированным и соответствовать минимальному набору требований.

В частности, от нового лунного модуля будет требоваться использование уже существующих успешных разработок, систем и аппаратного обеспечения. Никаких новых изобретений или технологий. С его помощью два астронавта ненадолго (от 24 до 48 часов) смогут побывать на поверхности Луны — буквально «застолбить» там место под будущую базу. Такой модуль поможет совершить как минимум две высадки на Луну до 2030 года.

Первая миссия должна быть направлена на спуск в проверенном ранее районе лунного экватора — это гораздо более безопасный район посадки, чем полюс. Вторая миссия должна быть проведена вблизи южного полюса.

Эксперты понимают, что критики назовут это дублированием. Это не так. Это стратегическая страховка. Стоимость ещё одной программы посадки — несколько миллиардов долларов — ничтожна по сравнению с геополитической и экономической ценой повторного посещения Луны. Лидерство в этом вопросе определит, кто установит правила использования лунных ресурсов, навигационных коридоров и международных связей для освоения Луны, Марса и пространства за его пределами. Потеря этого лидерства будет ощущаться десятилетиями.

Чтобы двигаться в ногу со временем, NASA должно создать специальный программный офис в духе принципа «всё для фронта, всё для победы», подотчётный непосредственно главе агентства, использовать полномочия для быстрых закупок и внедрять перспективные компоненты уже сейчас. Конгресс должен санкционировать создание резервного фонда на 2030 год и чётко дать понять, что второе место в этой гонке неприемлемо, а неудача — не вариант.

Выбор стоит не между SpaceX и Blue Origin. Это выбор между уверенностью и риском, между американским лидерством и уступками. Мы всё ещё можем прийти первыми, считают американские эксперты, но только если будем действовать решительно — сегодня. В космосе, как и в истории, первенство — это сила, и она же — власть.

Теги: луна, посадочный модуль, глобальная стратегия
