Сегодня 21 октября 2025
Cooler Master выпустила кулер V4 Alpha 3...
Новости Hardware

Cooler Master выпустила кулер V4 Alpha 3DHP Black с Ш-образными тепловыми трубками за $40

Компания Cooler Master сообщила о начале продаж нового процессорного кулера V4 Alpha 3DHP Black. Ключевая особенность новинки — технология 3DHP (3D Heatpipe), предполагающая использование вместо обычных U-образных медных тепловых трубок, входящих в состав большинства современных кулеров, теплотрубок в форме трезубца.

Источник изображений: Cooler Master

Источник изображений: Cooler Master

Новая схема теплотрубок увеличивает их контактную площадь с рёбрами радиатора, что приводит к улучшению теплоотдачи, более равномерному нагреву рёбер радиатора и повышению производительности системы охлаждения в целом.

Система охлаждения Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black использует однобашенную конструкцию. Размеры кулера составляют 133 × 114 × 161 мм. Производитель заявляет, что новинка подходит для процессоров с показателем TDP до 240 Вт. В состав кулера входят две Ш-образные теплотрубки и два 120-мм вентилятора. Передний работает на скорости до 2050 об/мин, создаёт воздушный поток до 63,1 CFM, статическое давление до 2,89 мм вод. ст. и обладает уровнем шума до 22,6 дБА.

Задний вентилятор работает со скоростью до 1850 об/мин, создаёт воздушный поток до 50,5 CFM, статическое давление до 1,77 мм вод. ст. и обладает уровнем шума до 20 дБА. Оба вентилятора рассчитаны на 200 тыс. часов работы на отказ.

Для Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black заявлена поддержка процессорных разъёмов Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 и 1156, а также AMD Socket AM5 и AM4.

Стоимость Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black составляет $39,99. В комплект поставки системы охлаждения входит фирменная термопаста Cryofuze.

Теги: cooler master, системы охлаждения, кулер
