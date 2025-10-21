Сегодня 21 октября 2025
Пользователей Windows 11 втихую лишили возможности навсегда отключать автообновления приложений из Microsoft Store

Microsoft без лишнего шума отключила возможность полного запрета автоматического обновления приложений из Microsoft Store в Windows 11 и Windows 10. Как пишет Windows Central, в последние пару месяцев пользователи заметили, что опция Microsoft Store для отключения автоматического обновления приложений теперь предлагает лишь приостановить обновление на срок до пяти недель.

Источник изображения: Microsoft Store

Раньше переключатель, отключавший автоматическое обновление приложений из Microsoft Store, действительно выполнял эту функцию — блокировал возможность платформы автоматически обновлять установленные приложения, оставляя проверку наличия обновлений и их установку полностью на усмотрение пользователя. Теперь при отключении автоматического обновления пользователю предлагается лишь приостановить его на срок от одной до пяти недель.

«Вы можете приостановить автоматическое обновление на определённый период времени», — говорится в Microsoft Store. Любопытно, что ни в одном журнале изменений последних обновлений Microsoft Store это изменение не упоминается.

Иными словами, полностью запретить Microsoft Store проводить автоматические обновления приложений больше нельзя. В какой-то момент Microsoft Store всё равно установит обновления для всех приложений. По такому же принципу работает и Центр обновления Windows: его работу можно приостановить на несколько недель, но не отключить полностью. По истечении этого срока система всё равно установит все доступные обновления.

Изменения касаются только приложений, приобретённых через Microsoft Store. Программы, загруженные не из магазина, не будут затронуты и продолжат использовать собственные системы обновления.

С одной стороны, нововведение может раздражать, особенно если пользователь предпочитает конкретную версию приложения и не хочет её менять. С другой стороны, это положительно сказывается на безопасности, поскольку гарантирует наличие на ПК последних и наиболее защищённых версий программ.

Источник:

Теги: microsoft store, приложения, обновление, windows 11
