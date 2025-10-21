Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft сделала Windows для Arm благоп...
реклама
Новости Software

Microsoft сделала Windows для Arm благоприятной для игр — ОС получила поддержку AVX/AVX2, своего рода

Накопительное обновление KB5066835 за октябрь 2025 года для Windows 11 версий 24H2 и 25H2 расширило возможности эмуляции Prism для устройств на базе Arm64. Оно позволяет Windows эмулировать векторные инструкции x86, такие как AVX и AVX2, на компьютерах с процессорами Arm. В результате многие приложения и игры, которые ранее не могли работать на таком оборудовании, теперь, по крайней мере, могут запускаться.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

AVX от Intel — это набор SIMD-инструкций, обычно используемых медиаинструментами, игровыми движками и приложениями для ускорения таких задач, как кодирование видео, расчёт физики и различных визуальных эффектов. Процессоры на базе Arm, такие как Qualcomm Snapdragon, изначально не поддерживают фирменные инструкции Intel AVX, что нередко приводит к сбоям или низкой производительности в этих программах. Эмуляция Prism транслирует инструкции AVX, позволяя этим приложениям работать на устройствах Arm. Однако эмуляция создаёт дополнительную нагрузку на ресурсы процессора, вследствие чего производительность может заметно варьироваться в зависимости от конкретного приложения.

Arm предлагает поддержку технологии масштабируемого векторного расширения (SVE), которая обеспечивает высокую производительность вычислений за счёт векторной обработки в архитектуре Armv8-A, а SVE2 является её преемником в составе архитектуры Armv9-A. В отличие от традиционных SIMD-архитектур с векторами фиксированного размера, SVE поддерживает гибкую длину векторов от 128 до 2048 бит с шагом 128 бит. Эта гибкость позволяет производителям микросхем выбирать размер вектора, наилучшим образом подходящий для их процессоров. Главное преимущество заключается в том, что программы, написанные под SVE, могут выполняться на любом SVE-совместимом процессоре без перекомпиляции, независимо от длины векторов конкретного чипа.

Пока неясно, транслируются ли инструкции AVX в команды Arm SVE или выполняются посредством скалярной эмуляции. Для работы этой функции требуются сборки Windows 26100.6725 (24H2) или 26200.6725 (25H2). Если программа не обнаруживает эмулируемые функции автоматически, их можно включить для каждого исполняемого файла, перейдя в раздел «Свойства» → «Совместимость» → «Windows на Arm» и выбрав пункт «Показать новые эмулируемые функции ЦП».

Источник изображения: Windows Latest

Источник изображения: Windows Latest

Хотя многие приложения теперь будут запускаться там, где ранее не работали, нативные порты и оптимизированные сборки ПО для Arm по-прежнему обеспечивают наилучшую производительность. Настройка параметров совместимости также может помочь устранить проблемы с некоторыми играми.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
Новые ПК-процессоры Qualcomm построены на передовой архитектуре Arm v9 — несмотря на судебные споры
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
Официальный сайт Xubuntu взломали для распространения вирусов, ворующих криптовалюту
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена новая бета iOS 26.1
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.