Microsoft сделала Windows для Arm благоприятной для игр — ОС получила поддержку AVX/AVX2, своего рода

Накопительное обновление KB5066835 за октябрь 2025 года для Windows 11 версий 24H2 и 25H2 расширило возможности эмуляции Prism для устройств на базе Arm64. Оно позволяет Windows эмулировать векторные инструкции x86, такие как AVX и AVX2, на компьютерах с процессорами Arm. В результате многие приложения и игры, которые ранее не могли работать на таком оборудовании, теперь, по крайней мере, могут запускаться.

AVX от Intel — это набор SIMD-инструкций, обычно используемых медиаинструментами, игровыми движками и приложениями для ускорения таких задач, как кодирование видео, расчёт физики и различных визуальных эффектов. Процессоры на базе Arm, такие как Qualcomm Snapdragon, изначально не поддерживают фирменные инструкции Intel AVX, что нередко приводит к сбоям или низкой производительности в этих программах. Эмуляция Prism транслирует инструкции AVX, позволяя этим приложениям работать на устройствах Arm. Однако эмуляция создаёт дополнительную нагрузку на ресурсы процессора, вследствие чего производительность может заметно варьироваться в зависимости от конкретного приложения.

Arm предлагает поддержку технологии масштабируемого векторного расширения (SVE), которая обеспечивает высокую производительность вычислений за счёт векторной обработки в архитектуре Armv8-A, а SVE2 является её преемником в составе архитектуры Armv9-A. В отличие от традиционных SIMD-архитектур с векторами фиксированного размера, SVE поддерживает гибкую длину векторов от 128 до 2048 бит с шагом 128 бит. Эта гибкость позволяет производителям микросхем выбирать размер вектора, наилучшим образом подходящий для их процессоров. Главное преимущество заключается в том, что программы, написанные под SVE, могут выполняться на любом SVE-совместимом процессоре без перекомпиляции, независимо от длины векторов конкретного чипа.

Пока неясно, транслируются ли инструкции AVX в команды Arm SVE или выполняются посредством скалярной эмуляции. Для работы этой функции требуются сборки Windows 26100.6725 (24H2) или 26200.6725 (25H2). Если программа не обнаруживает эмулируемые функции автоматически, их можно включить для каждого исполняемого файла, перейдя в раздел «Свойства» → «Совместимость» → «Windows на Arm» и выбрав пункт «Показать новые эмулируемые функции ЦП».

Хотя многие приложения теперь будут запускаться там, где ранее не работали, нативные порты и оптимизированные сборки ПО для Arm по-прежнему обеспечивают наилучшую производительность. Настройка параметров совместимости также может помочь устранить проблемы с некоторыми играми.