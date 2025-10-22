YouTube поможет пользователям завязать с просмотром Shorts

В YouTube появилась новая функция, упрощающая контроль за временем, которое пользователи тратят на просмотр коротких видео (Shorts). Теперь владельцы мобильных устройств могут устанавливать дневной лимит, после которого дальнейший просмотр Shorts будет приостановлен на день. По замыслу, это должно помочь зрителям эффективнее тратить своё время. Правда, приостановку просмотра можно отклонить, что, скорее всего, и будет делать большинство пользователей.

Устанавливать ограничения по времени для Shorts можно будет в настройках аккаунта YouTube. Когда пользователь достигнет установленного им ранее лимита времени на просмотр Shorts, он получит уведомление о том, что просмотр коротких видео приостановлен на день. Поскольку это уведомление можно отклонить, пользователь должен проявить сознательность и попытаться соблюсти установленные им же ограничения.

По информации YouTube, эта функция начала развёртываться сегодня и через некоторое время станет доступна всем владельцам мобильных устройств. Позднее в этом году YouTube планирует расширить возможности функции до полноценного родительского контроля за временем, проводимым детьми за просмотром. Эти ограничения дети не смогут отключить без вмешательства родителей.

«Shorts — неотъемлемая часть YouTube, — говорится в заявлении YouTube. — Установка ограничения по времени прокрутки коротких видео позволяет пользователям исследовать контент, а также помогает более осознанно подходить к своим привычкам просмотра и эффективно распределять время».

Instagram✴ и TikTok предлагают похожие опциональные ограничения экранного времени, но TikTok — пока единственный сервис, который распространяет эту функцию и на пользователей веб-версии сервиса.