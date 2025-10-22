Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети YouTube поможет пользователям завязать с...
реклама
Новости Software

YouTube поможет пользователям завязать с просмотром Shorts

В YouTube появилась новая функция, упрощающая контроль за временем, которое пользователи тратят на просмотр коротких видео (Shorts). Теперь владельцы мобильных устройств могут устанавливать дневной лимит, после которого дальнейший просмотр Shorts будет приостановлен на день. По замыслу, это должно помочь зрителям эффективнее тратить своё время. Правда, приостановку просмотра можно отклонить, что, скорее всего, и будет делать большинство пользователей.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Устанавливать ограничения по времени для Shorts можно будет в настройках аккаунта YouTube. Когда пользователь достигнет установленного им ранее лимита времени на просмотр Shorts, он получит уведомление о том, что просмотр коротких видео приостановлен на день. Поскольку это уведомление можно отклонить, пользователь должен проявить сознательность и попытаться соблюсти установленные им же ограничения.

По информации YouTube, эта функция начала развёртываться сегодня и через некоторое время станет доступна всем владельцам мобильных устройств. Позднее в этом году YouTube планирует расширить возможности функции до полноценного родительского контроля за временем, проводимым детьми за просмотром. Эти ограничения дети не смогут отключить без вмешательства родителей.

«Shorts — неотъемлемая часть YouTube, — говорится в заявлении YouTube. — Установка ограничения по времени прокрутки коротких видео позволяет пользователям исследовать контент, а также помогает более осознанно подходить к своим привычкам просмотра и эффективно распределять время».

Instagram и TikTok предлагают похожие опциональные ограничения экранного времени, но TikTok — пока единственный сервис, который распространяет эту функцию и на пользователей веб-версии сервиса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube объявил войну ИИ-дипфейкам, запустив функцию «Определение сходства»
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная
В России — массовые сбои в FaceTime: пользователи Apple жалуются на обрывы звонков
Приложения для Linux заработали на Google Pixel 10 лучше, чем на других смартфонах
Маск подсмотрел у Telegram: неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе
Теги: youtube, shorts, ограничения, контроль, время, просмотр
youtube, shorts, ограничения, контроль, время, просмотр
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.