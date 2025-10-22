Сегодня 22 октября 2025
Представлен Nubia Z80 Ultra — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарей на 7200 мА·ч и невидимой фронтальной камерой

Компания ZTE представила смартфон Nubia Z80 Ultra. Устройство предлагает новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, мощный набор камер и ёмкую батарею на 7200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт и беспроводной на 80 Вт. Смартфон был представлен в Китае. Бренд подтвердил, что глобальный запуск новинки состоится 6 ноября.

Источник изображений: ZTE

Источник изображений: ZTE

Nubia Z80 Ultra оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-экраном BOE X10 с разрешением 2688 × 1216 пикселей и поддержкой частоты обновления 144 Гц. ZTE продолжает использовать подэкранную камеру в своих флагманских продуктах Nubia. В новинке применяется 16-Мп фронтальный сенсор размером 1/2.8" с оптикой f/2.0, способный снимать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Тройная основная камера построена на базе 50-Мп сенсора Omnivision 990 размером 1/1.3" с диафрагмой f/1.7, 35-миллиметровой оптикой и поддержкой оптической стабилизации изображения. Он дополняется перископическим модулем на 64 Мп (f/2.5) с 3,3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также широкоугольным сенсором на 50 Мп размером 1/1.55" с оптикой f/1.8. Для основной камеры заявлена возможность съёмки видео в форматах 8K@30fps, 4K@30/60/120fps и 1080p@30/60fps. Новые фильтры искусственного интеллекта для фотосъёмки подсказывают, какие цветовые профили лучше использовать для той или иной сцены, но также можно настраивать их вручную.

Компания также предлагает дополнительный фотокомплект за 669 юаней ($95) в винтажном стиле. Он включает крепление T-mount с поддержкой внешних объективов, механическое крепление для микрофонов, дополнительный источник света и другие аксессуары.

Nubia Z80 Ultra предлагает до 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и до 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1. Смартфон доступен в цветах Light White (белый), Phantom Black (чёрный), а также в виде коллекционной версии Starry Sky, вдохновлённой работами живописца Винсента Ван Гога.

Стоимость устройства начинается от 4999 юаней ($701) за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Коллекционная версия Starry Sky с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти оценивается в 5999 юаней ($842).

Материалы по теме
zte nubia, смартфон, snapdragon 8 elite gen 5
