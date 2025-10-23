«Все равны перед объективом — и за ним»: Lomography представила функциональную плёночную камеру за $549

Компания Lomography анонсировала новую плёночную 35-мм камеру Lomo MC-A с несъёмным 32-мм объективом (f/2.8). Устройство выполнено в металлическом корпусе, оснащено встроенной вспышкой, стеклянным объективом с автофокусом, рычагом для ручной перемотки плёнки и источником питания в виде перезаряжаемой батареи типа CR2, для подзарядки которой предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Камеры Lomo известны тем, что они визуально похожи на игрушки, а их основные функции зачастую связаны с развлечениями, а не обеспечением высокого качества фотосъёмки. Однако новая MC-A выглядит вполне пригодной для ведения уличной съёмки или фрагментов повседневной жизни.

Реализовано полностью ручное управление экспозицией, автоматический режим съёмки и режим приоритета диафрагмы, а также опция ручной зональной фокусировки. Для получения более художественного эффекта можно делать мультиэкспозиционные снимки.

Комплект поставки включает в себя насадку для объектива Splitzer для разделения нескольких экспозиций на одном кадре. На корпусе также можно увидеть слоган: «Все равны перед объективом — и за ним». При этом камера выглядит очень продуманным и сбалансированным продуктом в своей категории. Новинка уже доступна для предзаказа по цене $549 в чёрном и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса.