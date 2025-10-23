Появление 5G в России откладывается — аукцион на частоты в этом году не состоится

Аукцион на частоты для отечественных сетей связи пятого поколения (5G) не будет проведён в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы Управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимира Родионова.

«Те условия, которые были сформулированы июньским решением комиссии, предполагавшие построение сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, операторы связи не поддержали. Мы были вынуждены принять приказ об отмене процедуры», — приводит источник слова директора департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрия Тура.

Он добавил, что в настоящее время работа в этом направлении продолжается, и Минцифры ведёт обсуждение условий выделения частот, а также сроков, формата и обременений для операторов. Речь, в том числе, идёт о покрытии в крупных городах, а также использовании других частот в режиме технологической нейтральности.

Ранее российские операторы связи МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и Т2 представили собственные оценки затрат на запуск 5G-сетей в Москве. По данным компаний, на это может потребоваться от 100 до 106 млрд рублей. При этом предлагаемые в настоящее время для использования частоты 5G требуют в полтора раза больше базовых станций, чем при работе в так называемом «золотом диапазоне», который занят силовыми структурами и спецслужбами.