Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Garmin выпустила D2 Mach 2 — флагманские...
реклама
Новости Hardware

Garmin выпустила D2 Mach 2 — флагманские смарт-часы с детальными цветными картами, фонариком и ценой от $1350

Компания Garmin выпустила новые флагманские премиальные смарт-часы D2 Mach 2. Устройство оснащено сенсорным AMOLED-экраном, встроенным фонариком, динамиком и микрофоном, а также детализированными картами. Помимо «авиаторских» функций они также предлагают функцию электрокардиограммы (ЭКГ) и оснащены популярными приложениями для мониторинга здоровья и физической активности.

Источник изображений: Garmin

Источник изображений: Garmin

Смарт-часы Garmin D2 Mach 2 предлагают поддержку детализированных цветных карт. Устройство представлено в двух размерах — 47 и 51 мм. Часы меньшего размера оснащены титановым безелем и коричневым кожаным ремешком Oxford Brown, а модель большего формата — титановым безелем с покрытием Diamond-like Carbon (DLC) серого цвета и соответствующим титановым браслетом с вентиляцией. Кроме того, все модели поставляются с синим/чёрным силиконовым ремешком QuickFit Pilot.

Обе версии часов Garmin D2 Mach 2 оснащаются сенсорным AMOLED-дисплеем размером 1,4 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселя. Экран защищает сапфировое стекло.

Часы предлагают передовые инструменты для построения карт полёта, включая GPS, HSI и «самую подробную цветную карту» среди всех моделей Garmin, по заявлению производителя.

Они оснащены динамиком и микрофоном, поддерживают голосовые команды и позволяют принимать и совершать звонки. Кроме того, часы получили встроенный фонарик с регулируемой яркостью и поддерживают режим Red Shift, при котором все элементы интерфейса становятся красного цвета.

Новинка также предлагает различные функции для отслеживания здоровья и физической активности, могут измерять пульс, делать ЭКГ, предлагают функции Evening Report для планирования дел и Body Battery, которая помогает контролировать энергетические ресурсы организма. Также для D2 Mach 2 заявлена водонепроницаемость 10 ATM и поддержка спутниковой связи.

Обе версии часов оснащены 32 Гбайт встроенной памяти. Младшая версия предлагает до 14 дней автономной работы (в зависимости от режимов) без подзарядки, вариант размером 51 мм — до 26 дней автономной работы.

Стоимость Garmin D2 Mach 2 в версии размером 47 мм составляет $1349,99. Версия размером 51 мм оценивается в $1499,99. Для сравнения, стоимость предыдущей модели Garmin D2 Mach 1, также предлагающейся в двух размерах, начинается с $1299,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Strava передумала судиться с Garmin и отказалась требовать запрета продаж её устройств
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550
Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300
Garmin представила смарт-часы Fenix 8 Pro с поддержкой сотовой и спутниковой связи, но есть нюанс
Amazon показала смарт-очки Amelia с дисплеем и камерой — они помогут курьерам доставлять посылки быстрее
Относительно доступная гарнитура Samsung Galaxy XR получила дорогущие контроллеры и чехол
Теги: смарт-часы, garmin
смарт-часы, garmin
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.