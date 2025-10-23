Garmin выпустила D2 Mach 2 — флагманские смарт-часы с детальными цветными картами, фонариком и ценой от $1350

Компания Garmin выпустила новые флагманские премиальные смарт-часы D2 Mach 2. Устройство оснащено сенсорным AMOLED-экраном, встроенным фонариком, динамиком и микрофоном, а также детализированными картами. Помимо «авиаторских» функций они также предлагают функцию электрокардиограммы (ЭКГ) и оснащены популярными приложениями для мониторинга здоровья и физической активности.

Смарт-часы Garmin D2 Mach 2 предлагают поддержку детализированных цветных карт. Устройство представлено в двух размерах — 47 и 51 мм. Часы меньшего размера оснащены титановым безелем и коричневым кожаным ремешком Oxford Brown, а модель большего формата — титановым безелем с покрытием Diamond-like Carbon (DLC) серого цвета и соответствующим титановым браслетом с вентиляцией. Кроме того, все модели поставляются с синим/чёрным силиконовым ремешком QuickFit Pilot.

Обе версии часов Garmin D2 Mach 2 оснащаются сенсорным AMOLED-дисплеем размером 1,4 дюйма с разрешением 454 × 454 пикселя. Экран защищает сапфировое стекло.

Часы предлагают передовые инструменты для построения карт полёта, включая GPS, HSI и «самую подробную цветную карту» среди всех моделей Garmin, по заявлению производителя.

Они оснащены динамиком и микрофоном, поддерживают голосовые команды и позволяют принимать и совершать звонки. Кроме того, часы получили встроенный фонарик с регулируемой яркостью и поддерживают режим Red Shift, при котором все элементы интерфейса становятся красного цвета.

Новинка также предлагает различные функции для отслеживания здоровья и физической активности, могут измерять пульс, делать ЭКГ, предлагают функции Evening Report для планирования дел и Body Battery, которая помогает контролировать энергетические ресурсы организма. Также для D2 Mach 2 заявлена водонепроницаемость 10 ATM и поддержка спутниковой связи.

Обе версии часов оснащены 32 Гбайт встроенной памяти. Младшая версия предлагает до 14 дней автономной работы (в зависимости от режимов) без подзарядки, вариант размером 51 мм — до 26 дней автономной работы.

Стоимость Garmin D2 Mach 2 в версии размером 47 мм составляет $1349,99. Версия размером 51 мм оценивается в $1499,99. Для сравнения, стоимость предыдущей модели Garmin D2 Mach 1, также предлагающейся в двух размерах, начинается с $1299,99.