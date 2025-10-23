Сегодня 23 октября 2025
Fujifilm представила камеру X-T30 III со сменной оптикой и новым процессором за $999

Компания Fujifilm представила камеру X-T30 III, ориентированную в первую очередь на фотосъёмку. Она сочетает в себе проверенную временем 26,1-мегапиксельную матрицу X-Trans CMOS 4 от Fujifilm с новейшим процессором обработки изображений X-Processor 5. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы и оснащена новейшими режимами автофокусировки с функцией определения объекта при помощи ИИ. Возможности видеосъёмки также расширены.

Источник изображений: petapixel.com

Fujifilm X-T30 III оснащена 26,1-мегапиксельной матрицей формата APS-C размерами 23,5 × 15,6 мм. Диапазон чувствительности ISO составляет 160–12800 с шагом в 1/3 ступени. Новейшие режимы автофокусировки с функцией определения объектов на основе ИИ позволяют автоматически обнаруживать и отслеживать людей, животных, птиц, автомобили, мотоциклы, велосипеды, самолёты, поезда, насекомых и даже дроны.

Механический затвор обеспечивает выдержки в диапазоне от 30 до 1/4000 секунды и до 15 минут в ручном режиме. Электронный затвор позволяет устанавливать выдержки вплоть до 1/32000 секунды. Встроенная вспышка с ведущим числом 7 (ISO 200) с синхронизацией по передней и задней шторке может работать в ручном, автоматическом (TTL) режиме и режиме с медленной синхронизацией.

Дополнительная вычислительная мощность позволила улучшить качество видеосъёмки. X-T30 III поддерживает съёмку видео с разрешением 6.2K со скоростью 30 кадров/с и 10-битным цветом, а также режимы 4Kp60 и 1080p240. Кроме того, камера умеет записывать видео с открытым затвором.

Электронный 0,39-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн пикселей обеспечивает 100-процентный охват кадра при 0,62-кратном увеличении. 3,0-дюймовый цветной сенсорный ЖК-монитор с наклонным экраном имеет разрешение 1,62 млн пикселей при соотношении сторон 3:2.

Для записи отснятого материала используются карты памяти SDXC стандарта UHS-I ёмкостью до 2 Тбайт. Возможно применение карт памяти SD объёмом до 2 Гбайт и SDHC — до 32 Гбайт. Фотографии сохраняются в форматы DCF, JPEG, HEIF, RAW с 14-битным цветом и TIFF.

В Fujifilm X-T30 II доступно 20 режимов имитации плёнки, включая недавно разработанные Reala Ace и Nostalgic Neg. Для их выбора используется специальный диск на верхней панели камеры.

Камера сохранила то же центральное расположение видоискателя и элементы управления, что и другие модели серии X-T. Поскольку X-T30 III ориентирована в первую очередь на начинающих фотографов, она получила переключатель автоматического режима на верхней панели, который автоматически определяет сцену и выбирает оптимальные настройки фокусировки и экспозиции.

Fujifilm X-T30 II оборудована портами USB Type-C и micro-HDMI, а также 2,5-мм аудиоразъёмом. X-T30 III может напрямую подключаться к принтерам Fujifilm Instax Link и даже кадрировать изображения прямо в камере под форматы Instax mini, Instax Square и Instax Wide.

Литий-ионный аккумулятор NP-W126S обеспечивает до 425 снимков на одной зарядке в экономичном режиме. Размеры камеры составляют 118,4 × 82,8 × 46,8 мм при весе 378 граммов. Fujifilm X-T30 III будет выпускаться в серебристом, темно-сером и чёрном оформлении.

«X-T30 III предназначена для людей, вдохновлённых фотографией и готовых сделать следующий шаг — выйти за рамки смартфонов и более ранних устройств Fujifilm серии X и перейти к более целенаправленному процессу создания изображений», — говорит вице-президент подразделения электронных изображений и оптических устройств Fujifilm North America Corporation Виктор Ха (Victor Ha).

Fujifilm X-T30 III без объектива поступит в продажу в конце ноября по цене $1000. С новым объективом XC 13-3mm f/3.5-5.6 OIS камера будет доступна в декабре, а цена комплекта составит $1150.

fujifilm, fujifilm x-t30 iii, камера, новинка
