Обзор медиаприставки SberBox Max: быстрый Макс

Нельзя сказать, что необходимость обновления SberBox витала в воздухе – даже вышедшая пять лет назад приставка была еще актуальна, а тем более – обновленная SberBox 2, вышедшая в прошлом году. Фирменная операционная система достаточно быстрая – и, удивительное дело, стала с момента выпуска первой приставки одновременно функциональнее и «легче». Тем не менее определенная изначальная задумчивость и скакнувшие вперед с тех пор нейросети диктовали, что пространство для улучшения определенно имеется. В это-то пространство и ворвалась SberBox Max.

Суть SberBox Max ровно та же, что и у первого поколения SberBox, но тут стоит более мощная начинка, поменялся дизайн, а также обновился пульт ДУ.

Обычно я игнорирую пункт, посвященный комплектации устройства – просто потому, что тут все всегда стандартно.

Но в этот раз и само устройство не то, чтобы обычное для 3DNews (про ТВ-приставки мы рассказываем редко), и комплектация достаточно примечательна.

Документация, инструкция по настройке, кабель для зарядки, коротенький HDMI-кабель, пульт с батарейками – это все вполне ожидаемо, да.

Но вдобавок идет крепление на липучках – одну часть лепишь на телевизор, к ней на липучку уже вешаешь SberBox Max. Очень удобно, даже если телевизор висит впритык к стене, как у меня – приставка все равно поместится. И, главное, ничего не лежит и не висит, болтаясь на кабеле, рядом с телевизором. Только из-за телевизора тянется еще один кабель до розетки.

⇡#Дизайн и конструкция

Я говорил, что SberBox Max отличается от SberBox первого поколения, о которой мы подробно рассказывали, но вот с вышедшей год назад SberBox 2 (которую мы, по сути, пропустили) внешне она практически идентична. Дизайн сохранен с мелкими, не обращающими на себя внимание нюансами. Он все так же напоминает «рулетку» - круглую, но со скошенными краями, куда вписаны интерфейсные порты. К первой SberBox, напомним, кабель был приклеен, отчего, если в нижней части вашего телевизора не было HDMI-порта, он сильно изгибался и мог со временем перетереться. Здесь же у вас есть свобода, как именно размещать приставку, кабель поставляется отдельно.

Ну и да, на задней части SberBox Max мы видим тот самый, уже упомянутый выше, кружок с липучкой, при помощи которого устройство вешается на заднюю часть телевизора, словно рыба-прилипала на китовую акулу.

Интересная черта приставки – полупрозрачный корпус. SberBox Max сделана из черного пластика, но сквозь него проглядывает плата, а также есть диод, горящий разными цветами в зависимости от статуса устройства. Не могу сказать, что это так же эстетично, как прихотливо собранный геймерский ПК, но решение, в любом случае, любопытное. И приятная забота о внешнем виде устройства, которое, скорее всего, вы увидите только в момент распаковки и первой установки.

Упомянутые интерфейсные порты более чем ожидаемые – с одной поправкой. Помимо HDMI для соединения с телевизором и USB Type-C для питания тут также предусмотрен разъем Ethernet для подключения к проводному интернету, если вам вдруг не хватает скорости домашнего Wi-Fi (или вовсе нет, по какой-то причине, возможности к нему подключиться).

Также на корпусе есть кнопка, знакомая еще по первому SberBox. При продолжительном нажатии на нее принудительно запускается сопряжение с пультом (он от «боксов», бывает, отваливается – подтверждаю как пользователь первой итерации приставки), при еще более продолжительном — устройство перезагружается со сбросом настроек. Также при помощи этой кнопки можно искать пульт.

Пульт ДУ также обновлен – еще в SberBox 2, но подробно мы говорим о нем только в разрезе Max, так что коснемся его подробно.

Он стал крупнее и тяжелее чем раньше и получил несколько дополнительных клавиш быстрого доступа к определенным приложениям («Кинопоиска» в их числе нет, хотя есть Kion – любопытно с учетом того, что Okko, принадлежащий «Сберу», конкурирует с обоими онлайн-кинотеатрами). Управляться с новым пультом стало, в любом случае, приятнее, это более монолитная вещь. Также в нем есть динамик, благодаря которому на пульт можно «позвонить» при помощи упомянутой выше кнопки, если вы его вдруг потеряли.

Отдельно отмечу лоток для батареек, который выполнен в виде подпружиненного выскакивающего из корпуса бокса, а не традиционного углубления под крышкой. Стильно и более удобно.

⇡#Начинка и функциональность

Главное, ради чего, собственно, и создавался SberBox Max – это свежая начинка, заметно более мощная, чем у обычных «боксов». В качестве сердца используется чипсет Amlogic S905X5M – это 6-нанометровая платформа с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A55 с пиковой частотой 2,5 ГГц, графической подсистемой ARM Mali-G310 V2 частотой 1,0 ГГц и поддержкой оперативной памяти LPDDR4.

Самой оперативки стало больше, конечно, – теперь 3 Гбайт. Накопитель – на 32 Гбайт. Для соединения с интернетом доступен модуль Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и проводное LAN-подключение со скоростью до 100 Гбит/с. Для соединения с аксессуарами – Bluetooth 5.0.

Производитель указывает, что чип поддерживает аппаратную обработку видео в разрешении 4K и видео, сертифицированное по стандарту HDR10. Нюанс в том, что аппаратно 4К-видео (с частотой до 60 кадров в секунду) поддерживал и прошлый чип, Amlogic S905Y4. Проблема «обычных» SberBox первого поколения состояла в слабеньком встроенном модеме, из-за чего 4К-видео могло подгружаться по Wi-Fi с перебоями, и она была решена во второй версии. Так что реальный прирост мощности можно почувствовать в других сценариях: во-первых, при навигации по меню – Max действительно работает очень быстро, мой телевизор с Android TV значительно уступает по гладкости взаимодействия с интерфейсом приставки; во-вторых, при запуске игр прямо с приставки – тут набор, в любом случае, будет простой, но он оказывается шире.

Ну и в SberBox Max есть возможность активировать функцию улучшения качества видео: приставка в режиме реального времени повышает резкость изображения с низким разрешением, уменьшает количество шумов. Я попробовал на практике – да, работает, но достаточно своеобразно: из рыхлой, шумной и недостаточно детализированной картинки неотреставрированного советского фильма не делается «конфетка». В основном изображение просто становится более резким, что порой выглядит неуместно и только портит изображение. Благо настройку эту можно регулировать по степени воздействия, подбирая оптимальный эффект (или отключая его вовсе).

Другой акцент производителя – встроенный ассистент GigaChat, который активируется с пульта клавишей вызова помощника или же голосом («Салют» или «Сбер») – после чего приставке можно задавать вопросы общего профиля, искать что-то в интернете и так далее. Можно даже попросить картинку нарисовать – тогда GigaChat обратится к фирменному сервису «Кандинский». Ну а ставить музыку через телевизор она умела и так. В любом случае, добавка к базовой функциональности ТВ-приставки очень полезная – благодаря ней SberBox Max становится отчасти и умной колонкой Sber.

С помощью приставки можно также «рулить» умным домом, если он включен в экосистему бренда.

Для ассистента можно выбрать голос: мужской, Сбер и два женских – Джой и Афина.

В остальном функциональность не изменилась. Используется программная среда «Салют ТВ» со сквозным интерфейсом, в котором в общую «кашу» смешивается контент с различных платформ, телевидение, рекомендации и так далее. Работает общий поиск по всей системе – заходить отдельно в Okko или «Кинопоиск», чтобы искать контент именно там, не надо, выдача будет общая для всех установленных на приставку приложений. Сам набор приложений не ограничивается теми, что предусмотрены приставкой – при желании, можно поставить и apk. Последнее касается и игр – есть как простенькие мобильные игры, которые ставятся прямо на приставку, так и доступ к сервисам облачного гейминга (МТС Fog Play и VK Play).

По умолчанию SberBox Max предлагает доступ к основным российским онлайн-кинотеатрам (Okko, Kion, Wink, Premier – «Кинопоиск» тоже есть, но он спрятан с главного экрана), Rutube и VK Видео. Цифровое телевидение тоже есть, причем при первой настройке приставка уточняет, через какой сервис вы будете им пользоваться – есть выбор. А вот мессенджер, который превосходно ловит даже на парковке, как можно было подумать из названия, не предустановлен.

Само собой, как и в любой подобной среде, есть инструменты родительского контроля, позволяющие ограничивать время использования и доступный для ребенка контент.

Первая настройка приставки требует заметного времени – у меня ушло около 15 минут. Устанавливается обновление, потом настраиваются отдельные приложения (они вроде как предустановлены, но на самом деле это имитация – почти каждое из них приставке нужно скачать и установить отдельно). При этом процесс несложный – единственное, что от вас требуется, это зарегистрировать приставку в приложении «Салют» на мобильном устройстве при помощи «Сбер ID». На iPhone настройка ведется через веб-версию (и не всегда работает корректно, надо запастись терпением). А вот на Android-смартфоне – без проблем.

SberBox Max – это логичный ответ на запрос пользователей, которые хотели получить более мощную и быстро работающую ТВ-приставку «Сбера», да еще и с доступом к ассистенту GigaChat, который работает со всеми умными устройствами бренда, но здесь он более шустр.

Также Max позволяет поднимать резкость видео низкого разрешения (при помощи ИИ, конечно же, сейчас вообще все технологии связаны с ИИ!). Большого смысла менять SberBox 2 на SberBox Max я не вижу (приставки очень похожи, Max просто мощнее), но вот замена первой SberBox на Max кажется очень неплохой идеей, тут отличия уже серьезные.

Стоит SberBox Max на старте 7 990 рублей, приставка уже есть в продаже.