Привет из прошлого: Fujitsu выпустила ноутбук с оптическим приводом Blu-ray, а также Ryzen 7000 и Windows 11

Японская компания Fujitsu пока не собирается отказываться от поддержки оптических дисков в своих ноутбуках — формата хранения данных, который многие производители забыли ещё в середине 2010-х. Компания выпустила новый ноутбук FMV Note A, оснащённый оптическим приводом Blu-ray.

Источник изображений: Fujitsu

Серия ноутбуков FMV Note A сочетает современные функции — такие как веб-камера с системой авторизации Windows Hello, питание по USB-C, поддержка Copilot и гибридный процессор AMD из серии Ryzen 7000U — с давно устаревшим форматом хранения данных и мультимедиа: приводом Blu-ray. FMV — это флагманский японский потребительский бренд Fujitsu, поэтому, чтобы приобрести один из таких ноутбуков, придётся организовать поездку в Японию или проявить креативность в вопросах международной оплаты и доставки.

В семействе ноутбуков FMV Note A также представлены модели на базе процессоров Intel Core 13-го поколения. Модели FMV Note A A75-K3 и A55-K3 во многом схожи с моделью FMV Note A A77-K3, но они не оснащены приводом Blu-ray. Вместо этого они предлагают встроенный привод Super Multi-Drive (с поддержкой двухслойной записи DVD±R DL).

Ноутбук FMV Note A A77-K3 также предлагает 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 и поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей, процессор Ryzen 7 7735U (8 ядер, 16 потоков, частота до 4,45 ГГц, встроенная графика Radeon 680M), 16 Гбайт оперативной памяти (с поддержкой до 64 Гбайт) и SSD на 512 Гбайт.

Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, оснащён двумя портами USB-C (один — стандарта USB4), двумя USB-A, одним HDMI, 3,5-мм комбинированным аудиовыходом, считывателем карт памяти SD и гигабитным сетевым портом LAN. Вес ноутбука составляет 1,9 кг. Производитель заявляет для него автономность до 11,6 часа.

Источник:

Теги: fujitsu, ноутбук, ryzen 7000u, blu-ray
