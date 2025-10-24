Сегодня 24 октября 2025
QuantumScape начала поставлять образцы наиболее совершенных на сегодня твердотельных литиевых аккумуляторов

Примерно год назад компания QuantumScape, за которой стоит один из фондов Билла Гейтса и компания Volkswagen, начала монтаж самой передовой в мире линии по производству компонентов твердотельных литиевых аккумуляторов. Линия Cobra должна была выпускать керамические сепараторы для аккумуляторов, что позволило бы QuantumScape значительно расширить выпуск революционных элементов питания. Сегодня они стали реальностью.

Источник изображений: QuantumScape

Источник изображений: QuantumScape

Компания QuantumScape подтвердила, что клиенты начали получать версии батарей Cobra B1. На самом деле, поставки начались ещё в третьем квартале. Так, на новейших аккумуляторах работает представленный в сентябре полностью электрический мотоцикл Ducati V21L (показан на фото ниже). Это ещё не коммерческое производство необычных аккумуляторов. Пока компания знакомит автопроизводителей со своей продукцией, давая им возможность оценить новинку на практике со всех сторон. С запуском линии Cobra образцов станет ещё больше, что расширит клиентскую базу QuantumScape и приблизит коммерческое производство.

Твердотельные аккумуляторы QuantumScape в версии ячеек-мешочков QSE-5 обладают впечатляющими характеристиками: удельной ёмкостью 301 Вт·ч/кг или 844 Вт·ч/л и возможностью зарядки от 10 до 80 % всего за 12 минут. Кроме того, они пожаробезопасны и не возгораются даже при серьёзном физическом повреждении корпуса. Пылающие на трассах электромобили — не лучшая реклама новому и экологически чистому виду транспорта. Батареи на твердотельном электролите с керамическим сепаратором снизят риск подобных трагических последствий после аварий с электромобилями.

Как ранее сообщали в QuantumScape, до начала коммерческого производства новых аккумуляторов по их фирменной технологии выйдет ещё опытная серия батарей Cobra C. Вероятно, это произойдёт в следующем году. Также компания монтирует у себя ещё одну производственную линию для выпуска новых батарей — линию Eagle. Пока всё указывает на то, что новые батареи она начнёт выпускать в коммерческих объёмах в 2027 или в 2028 году. Примерно в это же время похожие по химическому составу аккумуляторы начнут производиться и в Китае. У QuantumScape есть шанс начать первой.

Источник:

твердотельный аккумулятор, quantumscape, производство
