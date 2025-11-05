Сегодня 05 ноября 2025
Новости Hardware

Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на «Толк Шоу»

Вместо привычных докладов гостей ждут живые дискуссии, прожарка и IT-стендап. Техноблогер Wylsacom проведет кейс- сессию об ИИ и кибербезопасности, а заслуженный тренер России Леонид Слуцкий расскажет, как эффективно управлять командой. Конференция состоится 20 ноября.

В программе — обсуждение главных новостей и трендов отрасли. Эксперты подискутируют, к чему ведет развитие нейросетей, как защитить компанию от киберугроз и какие процессы пора перестраивать, чтобы сохранить эффективность. Оценкой ситуации и прогнозами поделятся представители российского бигтеха и международных корпораций.

Организаторы уже объявили некоторых хедлайнеров «Толк Шоу». В их числе — крупнейший российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он проведет кейс-сессию о влиянии нейросетей на бизнес, кибербезе и новых подходах к цифровизации.

Среди специальных гостей конференции также заслуженный тренер России Леонид Слуцкий. Футбольный тренер поделится практиками управления командой, которые дают результат не только в спорте, но и в бизнесе.

А еще в программе открытый диалог с лидерами мировых команд о том, как выстраивать процессы и менять коммуникации, чтобы компания получала реальную пользу. Конференция завершится прожаркой Толка и IT-стендапом от известного комика, имя которого организаторы пока не раскрывают.

«Толк Шоу» состоится 20 ноября: офлайн в Москве и онлайн, начало мероприятия в 12:00 мск. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Забронировать место и подробнее изучить программу можно на сайте.

Конференцию организует команда «Контур.Толка». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Реклама. 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А. erid: F7NfYUJCUneTTTQKut4x

