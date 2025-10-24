Представлен TP-Link Archer GE400 — игровой маршрутизатор с Wi-Fi 7 за $220

TP-Link анонсировала игровой маршрутизатор Archer GE400 с поддержкой Wi-Fi 7 — при скромной цене в $219,99 он представляется оптимальным решением начального уровня среди оборудования своего класса.

TP-Link Archer GE400 может похвастаться поддержкой Wi-Fi 7 со скоростью до 6,5 Гбит/с, которую обеспечивают шесть внешних антенн и технология Multi-Link Operation (MLO) — одновременная работа сразу в нескольких диапазонах; в наличии два 2,5-гигабитных порта Ethernet.

Любителей игр порадует пакет решений TP-Link Game Acceleration, включающий выделенный игровой порт, Gaming QoS, Mobile Game Acceleration и Game Server Acceleration; сильной стороной устройства является мощная игровая панель, которая в реальном времени выводит состояние сети, показатели производительности, настройки RGB-подсветки и сведения о подключённых устройствах. Отмечается и стильный внешний вид роутера.

Wi-Fi 7 представляется оптимальным решением для геймеров — эту технологию отличают низкие задержки, высокая стабильность, а также способность обрабатывать высокие объёмы одновременного трафика без снижения скорости. Технология Multi-Link Operation (MLO) позволяет использовать несколько диапазонов одновременно для быстрого и надёжного подключения даже в загруженных сетях. Приросту скорости способствует модуляция 4096-QAM. В США недорогой игровой маршрутизатор TP-Link Archer GE400 уже поступил в продажу по цене $219,99.