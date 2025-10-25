Сегодня 25 октября 2025
3DNews Технологии и рынок IT.
Новости Hardware

Boox представила компактный букридер Palma 2 Pro — цветной экран E Ink и поддержка 5G за $400

Компания Boox анонсировала устройство для чтения электронных книг Palma 2 Pro, которое по размерам напоминает смартфон. Новинка оснащена цветным дисплеем E Ink Kaleido 3 с диагональю 6,13 дюйма и поддержкой отображения 4096 цветов, который обрамлён достаточно толстыми рамками. Однако, поскольку это не смартфон, а букридер, толстые рамки вокруг экрана, вероятно, не имеют особого значения.

Источник изображений: Boox

Источник изображений: Boox

В монохромном режиме экран Palma 2 Pro поддерживает разрешение 1648 × 824 пикселя, а в цветном режиме этот показатель уменьшается вдвое. Одним из главных нововведений стала поддержка сетей связи пятого поколения (5G), для чего предусмотрен слот под соответствующую SIM-карту.

Вероятно, это нововведение обусловлено компактным форм-фактором, из-за чего ридер больше похож на смартфон. Однако совершать звонки с его помощью нельзя, 5G-сети можно задействовать только для передачи данных.

Устройство оснащено 16-мегапиксельной камерой, которая расположена на тыльной стороне корпуса. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 Гбайт, а для повышения скорости выполнения фоновых процессов есть 8 Гбайт оперативной памяти. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 3950 мА·ч. Для взаимодействия с устройством можно использовать стилус. Для расширения дискового пространства предусмотрен слот для карты памяти microSD.

Palma 2 Pro работает под управлением Android 15, что позволяет устройству выглядеть более современным. Что касается цены, то стоимость новинки составляет $400, что на $100 больше стоимость Palma 2. Стилус продаётся отдельно по цене в $42.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
