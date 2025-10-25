Сегодня 25 октября 2025
Спонсируемая Биллом Гейтсом малая АЭС TerraPower прошла экологическую экспертизу в США

Компания TerraPower сообщила, что её проект малого ядерного реактора Natrium на расплаве солей натрия прошёл экологическую экспертизу у регулятора в США. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) не обнаружила никаких неблагоприятных последствий для экологии в случае эксплуатации проекта Natrium. Это решение приблизило момент начала строительства реактора вблизи города Кеммерер в штате Вайоминг, который станет первым реактором в США этого класса.

Источник изображений: TerraPower

Источник изображений: TerraPower

В NRC добавили, что одобрение выдано на шесть месяцев раньше ожидаемого. Возможно проведение экспертизы ускорило то обстоятельство, что ещё в мае 2025 года Дональд Трамп в числе прочих подписал указы, направленные на ускорение бюрократических процедур при рассмотрении проектов в сфере атомной энергетики. Впрочем, для начала реализации первого в США проекта TerraPower компания не стала дожидаться экологических выводов NRC и приступила к подготовке неядерной инфраструктуры на площадке ещё в июне 2024 года.

Для начала создания непосредственно реактора и сопутствующей «атомной» инфраструктуры компания TerraPower должна получить ещё ряд разрешений. В частности, до конца текущего года должна быть завершена оценка безопасности объекта. И хотя процесс движется в правильном направлении, вероятный запуск объекта в эксплуатацию понемногу отодвигается в будущее. Очевидно, что первоначальные планы запустить первый реактор Natrium в работу в 2028 году уже не будут воплощены в жизнь. Запуск реактора в работу произойдёт уже после 2030 года.

Кроме того, для компании TerraPower остаётся открытым вопрос поставок топлива класса HALEU для реактора. Такое топливо в США пока не производится в достаточном количестве. За последние годы в стране запустили несколько проектов по обогащению урана до уровня HALEU с обогащением свыше 20 %, но пока реальных предложений нет. До 2022 года топливо этого класса в США поставляла преимущественно Россия. Поставки не были остановлены, но в США пытаются найти им альтернативу до начала коммерческой эксплуатации реакторов новых поколений.

Возвращаясь к проекту Natrium, напомним, что первый реактор будет вырабатывать электрическую мощность 345 МВтэ. Топливо в расплаве и расплав до и после реактора будут течь преимущественно самотёком. В этой системе предусмотрен теплоизолированный бассейн с тепловой ёмкостью 840 МВт. За счёт запаса тепла выработку электричества можно будет гибко наращивать до 500 МВтэ в часы наивысшего потребления. Поскольку расплав солей способен поглотить условно неограниченное количество тепла от распадающегося топлива, такому реактору не грозит взрыв ни при каких авариях. Безопасно и экологично — вот мотив продвижения таких реакторов.

Теги: атомная электростанция, реакторы
