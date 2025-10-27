Nothing объявила дату анонса Phone (3a) Lite — своего самого доступного смартфона

Компания Nothing объявила дату презентации смартфона Phone (3a) Lite. Его представят уже послезавтра, 29 октября в 15:00 по московскому времени. Судя по названию, новинка представляет собой более доступную версию модели Nothing Phone (3a) среднего уровня.

Nothing сообщила, что Phone (3a) Lite станет её первым смартфоном начального уровня. Он получит фирменный прозрачный дизайн Nothing. В опубликованном коротком тизерном видео показан мигающий светодиодный индикатор, который, вероятно, является частью интерфейса Glyph.

Новинка уже засветилась в базе данных Geekbench с чипсетом Dimensity 7300 и 8 Гбайт оперативной памяти. Сообщается, что смартфон поступит в продажу по всему миру. По предварительным данным он будет выпускаться в чёрном и белом цветах.

Ожидается, что в Европе новинка появится в продаже 4 ноября. Стоимость версии Phone (3a) Lite с базовой конфигурацией памяти 8/128 Гбайт составит €230–250. Вполне возможно, что Phone (3a) Lite будет доступен только с этой конфигурацией памяти.