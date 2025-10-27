Сегодня 27 октября 2025
Nothing объявила дату анонса Phone (3a) Lite — своего самого доступного смартфона

Компания Nothing объявила дату презентации смартфона Phone (3a) Lite. Его представят уже послезавтра, 29 октября в 15:00 по московскому времени. Судя по названию, новинка представляет собой более доступную версию модели Nothing Phone (3a) среднего уровня.

Источник изображения: Nothing

Источник изображения: Nothing

Nothing сообщила, что Phone (3a) Lite станет её первым смартфоном начального уровня. Он получит фирменный прозрачный дизайн Nothing. В опубликованном коротком тизерном видео показан мигающий светодиодный индикатор, который, вероятно, является частью интерфейса Glyph.

Новинка уже засветилась в базе данных Geekbench с чипсетом Dimensity 7300 и 8 Гбайт оперативной памяти. Сообщается, что смартфон поступит в продажу по всему миру. По предварительным данным он будет выпускаться в чёрном и белом цветах.

Ожидается, что в Европе новинка появится в продаже 4 ноября. Стоимость версии Phone (3a) Lite с базовой конфигурацией памяти 8/128 Гбайт составит €230–250. Вполне возможно, что Phone (3a) Lite будет доступен только с этой конфигурацией памяти.

nothing, смартфон
