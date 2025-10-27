Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... Baseus выпустила пауэрбанк на 20 000 мА·...
реклама
Новости Hardware

Baseus выпустила пауэрбанк на 20 000 мА·ч с быстрой 100-Вт зарядкой и двумя встроенными кабелями USB-C за $28

Компания Baseus представила в Китае новый внешний аккумулятор EnerFill FC41. Он предлагает ёмкость 20 000 мА·ч, что позволяет заряжать ноутбуки и другие энергоемкие устройства. Кроме того, новинка поддерживает несколько протоколов зарядки.

Источник изображений: Baseus

Источник изображений: Baseus

Baseus отмечает, что пауэрбанк совместим со стандартами SCP, AFC, FCP, QC, PD, UFCS и PPS. Благодаря такой широкой совместимости он работает практически с любыми устройствами, включая маломощные аксессуары, такие как наушники. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. По словам Baseus, это позволяет зарядить батарею 13-дюймового MacBook Air до 36 % всего за 30 минут.

Ещё одной важной особенностью EnerFill FC41 является наличие двух встроенных кабелей USB-C. Такая конструкция делает внешний аккумулятор более удобным для путешествий, чем обычные портативные зарядные устройства. Благодаря двум дополнительным портам и двум кабелям Type-C EnerFill FC41 может заряжать четыре устройства одновременно. Baseus также оснастила встроенные кабели пряжкой, чтобы они не свисали и не запутывались.

Производитель заявляет, что этот новый внешний аккумулятор мощностью 100 Вт на 24,2% компактнее обычных портативных зарядных устройств той же ёмкости. Он также достаточно лёгкий, чтобы его было удобно держать одной рукой.

Среди других примечательных особенностей новинки — встроенный чип контроля температуры на основе искусственного интеллекта, встроенный цифровой дисплей и поддержка самозарядки мощностью 65 Вт. Baseus оценила пауэрбанк EnerFill FC41 в Китае в 199 юаней (около $28). Вскоре должен состояться международный дебют новинки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17
Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая
Больше 1000 км без подзарядки: Sunwoda представила полимерные твердотельные аккумуляторы для электромобилей
Американские ЦОД начали применять реактивные авиадвигатели, отчаявшись получить достаточно энергии из розетки
Apple сама решила обделить зарядными устройствами MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём
Теги: baseus, внешний аккумулятор, пауэрбанк
baseus, внешний аккумулятор, пауэрбанк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.