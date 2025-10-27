Baseus выпустила пауэрбанк на 20 000 мА·ч с быстрой 100-Вт зарядкой и двумя встроенными кабелями USB-C за $28

Компания Baseus представила в Китае новый внешний аккумулятор EnerFill FC41. Он предлагает ёмкость 20 000 мА·ч, что позволяет заряжать ноутбуки и другие энергоемкие устройства. Кроме того, новинка поддерживает несколько протоколов зарядки.

Baseus отмечает, что пауэрбанк совместим со стандартами SCP, AFC, FCP, QC, PD, UFCS и PPS. Благодаря такой широкой совместимости он работает практически с любыми устройствами, включая маломощные аксессуары, такие как наушники. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. По словам Baseus, это позволяет зарядить батарею 13-дюймового MacBook Air до 36 % всего за 30 минут.

Ещё одной важной особенностью EnerFill FC41 является наличие двух встроенных кабелей USB-C. Такая конструкция делает внешний аккумулятор более удобным для путешествий, чем обычные портативные зарядные устройства. Благодаря двум дополнительным портам и двум кабелям Type-C EnerFill FC41 может заряжать четыре устройства одновременно. Baseus также оснастила встроенные кабели пряжкой, чтобы они не свисали и не запутывались.

Производитель заявляет, что этот новый внешний аккумулятор мощностью 100 Вт на 24,2% компактнее обычных портативных зарядных устройств той же ёмкости. Он также достаточно лёгкий, чтобы его было удобно держать одной рукой.

Среди других примечательных особенностей новинки — встроенный чип контроля температуры на основе искусственного интеллекта, встроенный цифровой дисплей и поддержка самозарядки мощностью 65 Вт. Baseus оценила пауэрбанк EnerFill FC41 в Китае в 199 юаней (около $28). Вскоре должен состояться международный дебют новинки.