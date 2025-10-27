В Telegram добавят автоотправку сообщений и панели в стиле Liquid Glass для Android-версии

Разработчики мессенджера Telegram выпустили новую бета-версию приложения для устройств на базе Android. В Telegram 12.2.0 появилось несколько любопытных нововведений, включая изменённый дизайн нижней панели интерфейса, возможность отправки регулярных сообщений, приватность для сохранённых аудио и прямые эфиры в «Историях».

Панель пользовательского интерфейса, где располагается поле для ввода текста или меню управления каналом, теперь не соединена с краями экрана. Подложка стала полупрозрачной и слегка размытой, а вокруг неё появилась обводка. Скорее всего, разработчики стараются сделать интерфейс приложения более унифицированным, поскольку в начале месяца в Telegram для iOS появились аналогичные элементы в стиле Liquid Glass.

Ещё пользователи могут планировать отправку повторяющихся сообщений, например, каждый день, неделю, месяц, квартал, полгода или год. Получить доступ к интерфейсу выбора интервала для отправки регулярных сообщений можно в меню отложенных сообщений. На данном этапе упомянутая функция доступна ограниченному числу пользователей бета-версии приложения.

Ранее в Telegram появилась возможность сохранения музыкальных треков в публичный плейлист, отображаемый в профиле пользователя. Теперь же разработчики добавили опции настройки конфиденциальности для этого плейлиста, благодаря чему пользователи могут сами выбирать, кто будет видеть сохранённые ими треки.

Ещё одним нововведением стало появление кнопки Live в меню создания историй. С её помощью можно быстро запустить прямую трансляцию. Ранее аналогичная опция появилась в бета-версии Telegram для iOS. Когда все упомянутые нововведения появятся в стабильных версиях мессенджера, не уточняется.