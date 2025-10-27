Представлен OnePlus 15 — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, тремя 50-Мп камерами и батарей на 7300 мА·ч

Компания OnePlus представила в Китае новый флагманский смартфон OnePlus 15. Новинка предлагает мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, три 50-Мп камеры и ёмкую батарею.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2772 × 1272 пикселя, частотой обновления до 165 Гц и тонкими рамками (1,15 мм) со всех четырёх сторон. В основе дисплея используется новая панель X3 от компании BOE.

Смартфон получил производящийся с использованием 3-нм техпроцесса флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Устройство предлагает 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 и 512 Гбайт, либо 1 Тбайт постоянной памяти. В смартфоне применяется новая система охлаждения Glacier Cooling System с испарительной камерой.

Также устройство получило сетевой чип G2 для повышения скорости и стабильности Wi-Fi и сотовой связи. Производитель заявляет, что он позволяет сократить задержку в сети до 65,85 %, ускорить загрузку обновлений игр на 71,3 % и передачу видео на 42 % в перегруженных сетях.

Набор основных камер OnePlus 15 состоит из 50-Мп датчика Sony размером 1/1.56″ с оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольной камеры с оптикой f/2.0, а также 50-Мп перископической камеры с оптикой f/2.8, 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Основная камера может снимать видео в формате Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду, а также поддерживает съёмку видео в разрешении до 8K и предлагает поддержку различных ИИ-алгоритмов и фильтров для улучшения качества изображения, включая портретную съёмку. Фронтальная камера представлена 32-Мп сенсором с оптикой f/2.4. Она может снимать видео в формате 4K@fps.

Для OnePlus 15 заявлены защиты от воды и пыли IP66/68/69/69K. Смартфон получил батарею ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — на 50 Вт. Устройство доступно в следующих конфигурациях:

OnePlus 15 12/256 Гбайт — 3999 юаней ($561);

OnePlus 15 16/256 Гбайт — 4299 юаней ($603);

OnePlus 15 12/512 Гбайт — 4599 юаней ($645);

OnePlus 15 16/512 Гбайт —4899 юаней ($687);

OnePlus 15 16 Гбайт и 1 Тбайт — 5399 юаней ($758).

Смартфон OnePlus 15 доступен для заказа в Китае с 27 октября. Поставки устройства начнутся 28 октября. Производитель уже подтвердил предстоящий глобальный запуск новинки в следующем месяце.