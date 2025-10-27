Сегодня 27 октября 2025
Motorola представила сверхтонкий смартфон Moto X70 Air — чуть толщей iPhone Air, но всего за $364

Компания Motorola представила в Китае смартфон среднего уровня Moto X70 Air. Новинка собрана в очень тонком корпусе толщиной всего 5,99 мм и оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Новинка оказалась чуть толще iPhone Air, который в самом тонком месте предлагает 5,6 мм.

Источник изображений: Motorola

Источник изображений: Motorola

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 4500 кд/м² и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 7i. Процессор Snapdragon 7 Gen 4 в составе устройства производится по 4-нм техпроцессу, имеет одно ядро Cortex-720 с частотой 2,8 ГГц, четыре Cortex-720 с частотой 2,4 ГГц, три Cortex-520 с частотой 1,84 ГГц, а также встроенную графику Adreno 722.

Основной набор камер состоит из двух 50-Мп датчиков. Первый оснащён оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией, второй отвечает за сверхширокоугольную съёмку. Основная камера может записывать видео в 4K@30fps. Фронтальная камера также представлена 50-Мп сенсором.

Смартфон имеет защиту от воды и пыли IP68/IP69, оснащён стереодинамиками, батареей на 4800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной — на 15 Вт. Также для него заявлена поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Вес устройства составляет 159 граммов.

Moto X70 Air доступен в тёмно-сером и двух оттенках зелёного цвета. В конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти устройство оценивается в 2599 юаней ($364), а в варианте с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти — в 2899 юаней (около $408). Продажи в Китае стартуют с 31 октября. На международном рынке Moto X70 Air, вероятно, будет представлен под названием Motorola Edge 70.

