Kensington представила эргономичный трекбол для творческих профессионалов — он одинаково хорош для правшей и левшей

Kensington сегодня представила Expert Mouse TB800 EQ Trackball – «эргономичный трекбол нового поколения, обеспечивающий высочайшую производительность и точность управления для творческих профессионалов и обычных пользователей». Трекбол был удостоен престижной премии iF Design Award 2025 за «инновационную симметричную конструкцию, идеально подходящую как для левшей, так и для правшей».

По словам компании, новинка обеспечивает комфорт и производительность «благодаря расширенным возможностям настройки, регулируемому кольцу прокрутки, превосходному трекингу, симметричной конструкции и бесперебойному беспроводному подключению». TB800 позволяет пользователям управлять курсором, не меняя положения рук, что обеспечивает максимальный комфорт и потенциально снижает усталость и риск осложнений от постоянного перенапряжения.

Регулируемое кольцо прокрутки позволяет легко переключаться между построчной и плавной прокруткой. Два настраиваемых боковых колеса прокрутки обеспечивают горизонтальную прокрутку и масштабирование, а удобный переключатель позволяет легко отключить прокрутку, чтобы снизить вероятность случайных нажатий.

Трекбол занимает меньше места на столе, чем мышь, и теоретически может оказаться более комфортным при длительном использовании. Большой 55-миллиметровый шар обеспечивает высокоточное отслеживание минимальных движений руки и запястья. Регулируемая частота опроса до 1 кГц обеспечивает быструю реакцию и точное управление.

TB800 может быть одновременно подключён к четырём устройствам с помощью двух независимых беспроводных соединений Bluetooth, одного беспроводного комплектного USB-ресивера со 128-битным AES-шифрованием и одного проводного соединения USB Type-C. Пользователь может мгновенно переключаться между этими устройствами без необходимости повторного сопряжения.

Фирменное приложение Kensington Konnect позволяет назначать до 16 наборов функций для программируемых кнопок трекбола. Вместе с устройством поставляется профессиональное программное обеспечение для редактирования аудио Avid Pro Tools Intro+, которое также предоставляет звукорежиссерам доступ к расширенной версии Pro Tools (видимо, уже платный).

TB800 совместим с Windows и macOS и оснащён аккумулятором, обеспечивающим до четырёх месяцев автономной работы без подзарядки. Для зарядки во время использования и проводного подключения используется входящий в комплект кабель USB Type-C. Корпус устройства на 47 % состоит из переработанных потребительских отходов.

«За почти 40 лет с тех пор, как Kensington представила трекбол для персональных компьютеров, компания постоянно внедряла инновации и совершенствовала свои продукты, следуя за развитием компьютерных технологий и их использованием, — заявила старший менеджер по маркетингу Kensington Лиза Шуйтебур Шулер (Lisa Schuiteboer Shuler). — Это наш самый продвинутый трекбол, сочетающий в себе эргономичный дизайн, возможности настройки и технологию оптического отслеживания, обеспечивая высочайшую производительность и точность управления, необходимые современным творческим профессионалам».

На трекбол Expert Mouse TB800 EQ предоставляется профессиональная поддержка Kensington и трёхлетняя ограниченная гарантия. Он поступит в продажу в Северной Америке в четвёртом квартале 2025 года в магазине Kensington Store и на сайтах партнёров. Информация о цене устройства пока недоступна.