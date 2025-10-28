Oppo представила глобальные версии Find X9 и X9 Pro с батареями, как у китайских, но ценой от €999

Компания Oppo объявила о старте глобальных продаж смартфонов Oppo Find X9 и X9 Pro, представленных чуть менее двух недель назад в Китае. Новинки получили продвинутые камеры, разработанные в сотрудничестве с известным брендом Hasselblad, а также ёмкие аккумуляторы. Глобальные продажи устройств стартуют в начале ноября.

Глобальные версии Oppo Find X9 и X9 Pro, как и модели, представленные для китайского рынка, оснащены флагманским 3-нм процессором MediaTek Dimensity 9500 с NPU 990 девятого поколения и поддержкой новой технологии GenAI Engine 2.0 для обработки ИИ-нагрузок. Объём оперативной памяти LPDDR5X у модели Find X9 составляет 12 или 16 Гбайт, а флеш-накопителя UFS 4.1 — до 512 Гбайт. Смартфон Find X9 Pro будет поставляться только в одной конфигурации памяти — 16/512 Гбайт.

Базовая модель Find X9 оснащена 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2760 × 1256 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает яркость 800 кд/м² с максимальным значением 1800 кд/м² (HBM). У модели Find X9 Pro диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,78 дюйма, разрешение — FHD+ (2772 × 1272 пикселя), частота обновления — 120 Гц, а показатели яркости такие же, как у Find X9. Оба смартфона поддерживают 10-битную глубину цвета и обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Система камер Find X9 Pro включает 50-мегапиксельный основной широкоугольный модуль с сенсором Sony LYT-828 размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения (OIS), 200-мегапиксельный перископический телеобъектив (f/2,1), сертифицированный Hasselblad, с 3-кратным зумом и OIS, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° (f/2,0) и монохромный 2-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей.

У Find X9 на задней панели размещены три 50-мегапиксельные камеры — широкоугольная, сверхширокоугольная с OIS и телефотокамера с OIS, а также 2-мегапиксельный монохромный датчик. Разрешение фронтальной камеры — 32 мегапикселя.

Оба смартфона оснащены новейшим процессором обработки изображений LUMO от Oppo, а модель Find X9 Pro — опциональным телеконвертером Hasselblad, обеспечивающим 10-кратный оптический зум (на фото ниже).

В качестве источника питания Find X9 используется батарея ёмкостью 7025 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт, а также поддержкой обратной зарядки мощностью 10 Вт. У модели Find X9 Pro установлена батарея ёмкостью 7500 мА·ч, а параметры зарядки такие же, как у младшей модели. Примечательно, что обе новинки получили такие же аккумуляторы, как и представленные ранее китайские версии — нередко глобальные модели оснащаются более скромными батареями.

Серия смартфонов Find X9 работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с ИИ-функциями и поддерживает пакет Oppo O+ Connect, совместимый как с macOS, так и с Windows. Обе модели получили защиту от влаги и пыли согласно стандартам IP66, IP68 и IP69.

Цена Oppo Find X9 в Европе начинается с €999, модели Find X9 Pro — с €1299. Это заметно дороже цен китайских версий.