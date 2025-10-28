Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Oppo представила глобальные версии Find ...
реклама
Новости Hardware

Oppo представила глобальные версии Find X9 и X9 Pro с батареями, как у китайских, но ценой от €999

Компания Oppo объявила о старте глобальных продаж смартфонов Oppo Find X9 и X9 Pro, представленных чуть менее двух недель назад в Китае. Новинки получили продвинутые камеры, разработанные в сотрудничестве с известным брендом Hasselblad, а также ёмкие аккумуляторы. Глобальные продажи устройств стартуют в начале ноября.

Источник изображений: GSMArena.com

Источник изображений: GSMArena.com

Глобальные версии Oppo Find X9 и X9 Pro, как и модели, представленные для китайского рынка, оснащены флагманским 3-нм процессором MediaTek Dimensity 9500 с NPU 990 девятого поколения и поддержкой новой технологии GenAI Engine 2.0 для обработки ИИ-нагрузок. Объём оперативной памяти LPDDR5X у модели Find X9 составляет 12 или 16 Гбайт, а флеш-накопителя UFS 4.1 — до 512 Гбайт. Смартфон Find X9 Pro будет поставляться только в одной конфигурации памяти — 16/512 Гбайт.

Базовая модель Find X9 оснащена 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2760 × 1256 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает яркость 800 кд/м² с максимальным значением 1800 кд/м² (HBM). У модели Find X9 Pro диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,78 дюйма, разрешение — FHD+ (2772 × 1272 пикселя), частота обновления — 120 Гц, а показатели яркости такие же, как у Find X9. Оба смартфона поддерживают 10-битную глубину цвета и обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Система камер Find X9 Pro включает 50-мегапиксельный основной широкоугольный модуль с сенсором Sony LYT-828 размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения (OIS), 200-мегапиксельный перископический телеобъектив (f/2,1), сертифицированный Hasselblad, с 3-кратным зумом и OIS, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° (f/2,0) и монохромный 2-мегапиксельный датчик. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей.

У Find X9 на задней панели размещены три 50-мегапиксельные камеры — широкоугольная, сверхширокоугольная с OIS и телефотокамера с OIS, а также 2-мегапиксельный монохромный датчик. Разрешение фронтальной камеры — 32 мегапикселя.

Оба смартфона оснащены новейшим процессором обработки изображений LUMO от Oppo, а модель Find X9 Pro — опциональным телеконвертером Hasselblad, обеспечивающим 10-кратный оптический зум (на фото ниже).

В качестве источника питания Find X9 используется батарея ёмкостью 7025 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт, а также поддержкой обратной зарядки мощностью 10 Вт. У модели Find X9 Pro установлена батарея ёмкостью 7500 мА·ч, а параметры зарядки такие же, как у младшей модели. Примечательно, что обе новинки получили такие же аккумуляторы, как и представленные ранее китайские версии — нередко глобальные модели оснащаются более скромными батареями.

Серия смартфонов Find X9 работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с ИИ-функциями и поддерживает пакет Oppo O+ Connect, совместимый как с macOS, так и с Windows. Обе модели получили защиту от влаги и пыли согласно стандартам IP66, IP68 и IP69.

Цена Oppo Find X9 в Европе начинается с €999, модели Find X9 Pro — с €1299. Это заметно дороже цен китайских версий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен смартфон OnePlus Ace 6 с большим 165-Гц экраном, Snapdragon 8 Elite Extreme и батарей на 7800 мА·ч за $364
Представлен OnePlus 15 — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, тремя 50-Мп камерами и батарей на 7300 мА·ч
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней
Samsung впервые живьём показала трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold, но ничего про него не рассказала
Apple впервые заработает на сервисах более $100 млрд по итогам 2025 года
Разработчик Qi2 опроверг заявление Nothing об огромной цене внедрения магнитной зарядки
Теги: oppo, смартфон, hasselblad
oppo, смартфон, hasselblad
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.