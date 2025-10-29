Сегодня 29 октября 2025
После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали чаще звонить по телефону

С момента блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в августе россияне стали чаще пользоваться для звонков тралиционной сотовой связью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные операторов. В связи с этим операторы стали менять тарифы, добавляя в них количество минут без повышения стоимости.

Источник изображения: Swello/unsplash.com

В Т2 сообщили «Коммерсанту», что среднем по России с начала августа голосовой трафик увеличился на 9 %, в Московском регионе — на 47,9 %. У «СберМобайла» за этот период увеличение голосового трафика в среднем по России составило 24 %, в Московском регионе — 45 %. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в Москве в среднем на 66 %, в остальных регионах — на 41,5 %.

По словам источника «Коммерсанта» на телеком-рынке, в основном голосовой трафик вырос с августа в тех регионах, где люди привыкли к высокому качеству интернета и «много звонили в WhatsApp или Telegram», а там, где массово блокируют мобильный интернет в целях безопасности из-за атак БПЛА, изменений не наблюдалось, поскольку абоненты и так не пользовались звонками через мессенджеры.

В «Т-Мобайле» объяснили различие между Москвой и регионами тем, что в столице среди его абонентов больше молодежи, для которой мессенджеры раньше были основным способом общения. «Жители регионов, наоборот, старше и консервативнее, из-за чего мессенджерами и раньше пользовались не так активно, отдавая предпочтение мобильной связи», — пояснил представитель оператора.

В связи этой тенденцией некоторые операторы связи начали обновлять тарифы, пока не повышая их стоимость. МТС увеличил пакет минут для «молодёжного» тарифа с 50 до 200, Т2 обновил безлимитный тариф, в котором нет ограничений по интернету, СМС и звонкам внутри сети Т2, при ограничении минут на звонки другим операторам. В «СберМобайле» пообещали при «устойчивом изменении структуры потребления» предложить «новые решения».

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков полагает, что операторы не станут повышать тарифы, а просто предложат другие, с большим пакетом минут и большей стоимостью. По мнению управляющего партнёра «ТМТ-Консалтинга» Константина Анкилова, может пройти несколько месяцев до стабилизации ситуации: кто-то будет и дальше активнее пользоваться традиционными мобильными звонками, а кто-то мигрирует в доступные мессенджеры.

Основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко считает, что рост голосового трафика не несет рисков для операторов, поскольку инфраструктура построена с запасом пропускной способности. Но если голосовой трафик будет расти и дальше, то операторам придётся заняться расширением инфраструктуры.

Теги: сотовая связь, мессенджеры
