Анонсирован смартфон iQOO Neo11 со Snapdragon 8 Elite, батареей на 7500 мА·ч и ценой от $365

Компания Vivo представила в Китае смартфон iQOO Neo11, ориентированный на любителей игр. Смартфон получил мощный процессор Snapdragon 8 Elite с игровым чипом Q2 собственной разработки, а также ёмкий аккумулятор.

Смартфон iQOO Neo11 оснащён 6,82-дюймовым 8T LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Также сообщается о встроенном в экран ультразвуковом сканере отпечатков пальцев. В отверстии в верхней части дисплея размещена 16-мегапиксельная камера для селфи.

В устройстве используется флагманский процессор Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830, выпускаемый по 3-нм техпроцессу TSMC, в сочетании с фирменным чипом SuperComputing Chip Q2, который обеспечивает повышенную кадровую частоту в играх. Смартфон оснащён оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и флеш-накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 1 Тбайт. Для предотвращения перегрева устройства при выполнении ресурсоёмких задач предусмотрена система жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с испарительной камерой площадью 8000 мм².

На задней панели смартфона размещена двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT700V размером 1/1,56 дюйма с оптической стабилизацией и сверхширокоугольным 8-мегапиксельным модулем. Для редактирования полученных снимков можно использовать предустановленный набор ИИ-функций.

Автономность смартфона во время продолжительных игровых сессий обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Аппарат обладает защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68/IP69. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамики. Толщина корпуса смартфона составляет 8,05 мм, а вес — 216 г. iQOO Neo11 работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Цена iQOO Neo11 начинается с 2599 юаней (около $365) за версию с 12 и 256 Гбайт памяти.