Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Анонсирован смартфон iQOO Neo11 со Snapd...
реклама
Новости Hardware

Анонсирован смартфон iQOO Neo11 со Snapdragon 8 Elite, батареей на 7500 мА·ч и ценой от $365

Компания Vivo представила в Китае смартфон iQOO Neo11, ориентированный на любителей игр. Смартфон получил мощный процессор Snapdragon 8 Elite с игровым чипом Q2 собственной разработки, а также ёмкий аккумулятор.

Источник изображений: GSMArena.com

Источник изображений: GSMArena.com

Смартфон iQOO Neo11 оснащён 6,82-дюймовым 8T LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Также сообщается о встроенном в экран ультразвуковом сканере отпечатков пальцев. В отверстии в верхней части дисплея размещена 16-мегапиксельная камера для селфи.

В устройстве используется флагманский процессор Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830, выпускаемый по 3-нм техпроцессу TSMC, в сочетании с фирменным чипом SuperComputing Chip Q2, который обеспечивает повышенную кадровую частоту в играх. Смартфон оснащён оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и флеш-накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 1 Тбайт. Для предотвращения перегрева устройства при выполнении ресурсоёмких задач предусмотрена система жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с испарительной камерой площадью 8000 мм².

На задней панели смартфона размещена двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT700V размером 1/1,56 дюйма с оптической стабилизацией и сверхширокоугольным 8-мегапиксельным модулем. Для редактирования полученных снимков можно использовать предустановленный набор ИИ-функций.

Автономность смартфона во время продолжительных игровых сессий обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Аппарат обладает защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68/IP69. Спецификации устройства также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамики. Толщина корпуса смартфона составляет 8,05 мм, а вес — 216 г. iQOO Neo11 работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Цена iQOO Neo11 начинается с 2599 юаней (около $365) за версию с 12 и 256 Гбайт памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Владельцам iQOO 15 посоветовали не снимать заводскую защитную плёнку
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600
В России начались продажи смартфона iQOO Z10R 5G с Dimensity 7360-Turbo, ёмкой батарей и быстрым AMOLED
Samsung: смартфоны Galaxy S26 получат новые камеры, особенный процессор и ИИ нового поколения
До выхода складного iPhone осталось меньше года — и он перевернёт рынок, ожидают аналитики
После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали чаще звонить по телефону
Теги: vivo, iqoo, игровой смартфон
vivo, iqoo, игровой смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.